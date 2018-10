ROMANIA 0-0 SERBIA | "Au ramas ceva urme?" - "Poate si-o fi dat niste gauri la pauza!" Sapunaru RADE de eliminarea lui Tamas

Romania a remizat cu Serbia pe National Arena.

Cristi Sapunaru a analizat faza in care Gabi Tamas a primit rosu si a lasat nationala Romaniei in 10.

"A fost un meci greu, am jucat cu favorita grupei. Nu stiu daca a fost cartonas rosu, nu am vazut faza. Am vorbit cu Gabi, mi-a aratat o poza si se vede ca nu l-a atins", a spus Sapunaru la finalul partidei.

Dupa ce a revazut faza in care Tamas a fost eliminat, Sapunaru a tras concluzia.

"E hent, dar nu-l atinge. Da pe langa el si el cade", a spus acesta.

Intrebat daca nu trebuia sa ramana urme dupa ce sarbul Gacinovic a fost lovit cu crampoanele de Tamas, Sapunaru a raspuns sec: "Si-o fi dat niste gauri la pauza!".

Am incercat sa jucam toate meciurile la victorie. Au castigat in primul rand suporterii, care au fost minunati, ne-au sustinut 90 de minute.

Capitanul nationalei Romaniei a marturisit ca el si coechipierii au cedat initiativa dupa ce au ramas in 10 si au incercat sa mentina rezultatul de 0-0.

Sapunaru a transmis si un mesaj special suporterilor prezenti in tribunele de pe National Arena.

"Au fost minunati. Sper sa ramana la fel de apropiati, pentru ca fotbalul si sportul au nevoie de suporteri", a spus capitanul Romaniei.