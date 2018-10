ROMANIA 0-0 SERBIA | "N-ati vazut meciul!? Ce sa se intample?! L-am vazut pe adversar, nu sunt chior. Cine-mi canta prohodul sa fie sanatos, ii cant si eu!" Prima reactie a lui Tamas dupa meci

Tamas s-a suparat rau dupa ce-a fost eliminat in finalul primei reprizei.

In fata reporterilor, fundasul a explicat interventia pe care a avut-o in fata lui Gacinovic in careu.

"Daca a fost penalty ce sa se intample?! N-ati vazut meciul? Ce sa se intample. L-am vazut pe adversar, nu sunt chior, il vad in fata mea. Cum sa nu il vad? Putea arbitrul sa dea fault, doar s-a vazut ca e fara intentie si putea sa imi dea doar pauza, nu rosu. Cred ca a fost cea mai lunga repriza din viata mea, cea de dupa eliminare. Am stat in vestiar si m-am gandit... Altii au luat rosu in finala Ligii Campionilor. Sa fie sanatosi cei care mi-au cantat prohodul, poate le cant si eu lor", a spus Tamas.