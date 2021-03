Gigi Becali a vorbit despre REVENIREA lui Nita la FCSB! Patronul, INCANTAT de meciul de SENZATIE facut cu Germania: "Cel mai tare meci din viata lui!"

Florin Nita (33 ani) a facut senzatie in poarta Romaniei in meciul cu Germania.

Desi Romania a pierdut cu 1-0 in fata nemtilor, Nita a fost imperial in poarta, evitand o infrangere la un scor mult mai mare. Havertz, Gnabry, Goretzka, Werner si Gundogan au luat la tinta poarta nationalei lui Radoi, insa portarul Spartei Praga a oprit spectaculos suturile.

Portar al ros-albastrilor in perioada 2013-2018, Nita a semnat cu Sparta Praga in 2018, insa contractul sau expira in vara, iar numele sau a fost asociat in repetate randuri cu o posibila revenire la FCSB, acolo unde titular este Andrei Vlad.

Gigi Becali a vorbit dupa meciul cu Germania, laudand prestatia lui Nita. Patronul FCSB a dezvaluit care ar fi fost contextul in care ar fi luat in calcul un transfer al lui Nita inapoi in Romania.

"Este adevarat ca Nita a aparat foarte bine in meciul cu Germania, mi-a placut de el, dar la ora asta, Andrei Vlad este portarul meu numarul 1 si asa o sa ramana cat o sa joace el la noi. Nita a facut in meciul cu Germania cel mai tare meci din viata lui si a evoluat impotriva unor super jucatori.

Nu il pot aduce acum pe Nita inapoi la FCSB pentru ca a venit vremea lui Vlad. Ati vazut cum a aparat si el in Ungaria? A fost senzational, la fel ca Nita.

A, daca nu il aveam acum pe Vlad, chiar mi-ar fi placut sa il readuuc pe Florin Nita si nu se stie pe viitor ce o sa se intample. Insa, dupa acest EURO din Ungaria, cota lui Vlad este in mare crestere", a spus Gigi Becali pentru ProSport.