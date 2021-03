"Am pierdut un meci, dar am castigat un portar!" Nita, laudat de un fost antrenor dupa paradele exceptionale! "A castigat respectul intregii tari"

Romania a fost invinsa de Germania, cu scorul de 1-0, in preliminariile Cupei Mondiale din 2022.

Scorul ar fi putut lua proportii daca nu ar fi fost interventiile extraordinare ale lui Florin Nita, pentru care a fost laudat inclusiv de portarul nemtilor, Manuel Neuer.

Florin Tene, antrenor cu care Nita a colaborat in perioada petrecuta la FCSB, a vorbit despre evolutia goalkeeper-ului, evidentiindu-i calitatile, si a punctat ca Romania a castigat duminica seara ceva important, chiar daca pe tabela a fost invinsa.

"Am crezut in el de cand era al patrulea portar la Steaua, lumea zicea ca sunt nebun. Florin detinea in bagajul lui toate calitatile necesare pentru a reusi. Ii lipsea doar mai mult tupeu in vestiar. A plecat de foarte de jos si avea prea mult bun simt. In viata trebuie sa mai si strigi pentru a fi auzit. El era mai timid, dar pe parcurs a devenit mai autoritar.

Imi spunea un prieten roman stabilit in Germania ca a vazut meciul la un post nemtesc, iar comentatorul spunea ca lupta se da intre echipa lui Joachim Low si portarul Romaniei.

Merita tot ce e mai bun si sper ca Florin sa nu se opreasca aici. Banuiesc ca o sa apere pana la 40 de ani sau peste, ca Gianluigi Buffon. Duce o viata de sportiv, este familist si iubeste fotbalul. Si este si foarte credincios.

Am pierdut un meci, dar am castigat un portar, in momentul asta avem postul asigurat. Florin a asteptat meciul asta toata viata, stiam ca va veni si vremea lui.

Cand vorbeste un portar, normal toata lumea din echipa executa. Acum si daca vorbeste in soapta, il va asculta toata lumea, pentru ca si-a castigat respectul. Eu ma simt foarte mandru cand un portar pe care l-am antrenat reuseste in viata si e respectat de o tara intreaga", a declarat Florin Tene, potrivit DigiSport.