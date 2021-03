EROUL Nita, remarcat de 'zidul' Neuer! Ce a spus portarul Germaniei dupa meciul de pe Arena Nationala: "Ne-a lipsit istetimea" 

Romania a fost invinsa cu 1-0 de Germania in preliminariile Cupei Mondiale din 2022.

Eroul "tricolorilor" a fost Florin Nita, care a avut cateva interventii extraordinare in fata starurilor Germaniei, limitand semnificativ scorul.

Dupa meci, goalkeeper-ul oaspetilor a comentat meciul, felicitandu-l pe Nita pentru paradele reusite la cele 9 suturi pe poarta trimise de nemti.

"Ar fi trebuit sa inscriem al doilea gol, pentru ca astfel nu am fi fost in pericol sa pierdem doua puncte. Ne-au lipsit istetimea, poate putina vointa in careu. Insa portarul lor a avut cateva interventii bune. Felicitari", a spus Manuel Neuer, potrivit site-ului UEFA.

Dupa primele doua meciuri disputate in preliminariile Cupei Mondiale din 2022, Romania este pe locul 4, la egalitate de puncte (3) cu Macedonia de Nord, care are insa un golaveraj mai bun si ocupa locul 3.

Lider este Germania, cu 6 puncte, la fel de multe cate are si Armenia, care le-a invins in primele doua partide pe Liechtenstein si Islanda.

Romania ar putea ajunge pe locul 2 in cazul in care ar castiga meciul de la Erevan, programat miercuri, de la ora 19:00. Partida dintre Armenia si Romania va fi transmisa IN DIRECT de Pro X si www.sport.ro.