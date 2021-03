Coltescu a COMIS-O GRAV la unul dintre meciurile DECISIVE din Liga 2! Portarul a gafat ca Nita cu Macedonia, arbitrul nu a vazut NIMIC! S-a inscris imediat dupa

Metaloglobus si Rapid s-au intalnit in ultima etapa a sezonului regulat din Liga 2.

'Centralul' meciului a fost Sebastian Coltescu, care a fost suspendat de UEFA dupa scandalul imens in care a fost implicat dupa ce a fost acuzat de rasism la meciul din Champions League dintre PSG si Istanbul Basaksehir.

Coltescu nu mai poate arbitra in cupele europene, insa are permisiunea de a conduce meciuri din campionatul intern. Desemnat la centru in Metaloglobus - Rapid, Coltescu a comis o eroare imensa.

Arbitrul nu a acordat lovitura libera indirecta la 2-1 pentru Metaloglobus, cand portarul gazdelor a primit balonul de la Caramalau si a luat in mana balonul direct. Coltescu a lasat jocul sa continue, iar Metaloglobus a plecat pe contraatac, din care a reusit sa egaleze.