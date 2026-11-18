Potrivit Fanatik, Hagi încasează un salariu lunar de 27.000 de euro din partea FRF. Astfel, pentru cele șapte luni de mandat, selecționerul a primit în total 189.000 de euro. Raportat la cele opt meciuri disputate, suma ajunge la o medie de 23.625 de euro pentru fiecare partidă.

Bilanțul naționalei în această perioadă este de două victorii, un egal și cinci înfrângeri. Succesele au venit în amicalul cu Țara Galilor (2-1) și în partida oficială cu Polonia (2-1). Singurul egal a fost înregistrat cu Georgia (1-1).

Rezultatele României sub comanda „Regelui” Gică Hagi:

România se pregătește pentru barajul din martie

România va disputa în martie barajul pentru menținerea în Liga B din Nations League. Adversara va fi una dintre Estonia, Belarus, Cipru sau Insulele Feroe.

Apoi, următoarele meciuri oficiale vor veni în septembrie 2027, la startul preliminariilor pentru EURO 2028. România va evolua într-o grupă de patru echipe, după ce a încheiat pe ultimul loc în grupa din Nations League.