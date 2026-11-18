Gigi Becali a pregătit o reconstrucție masivă în staff-ul roș-albaștrilor în această pauză internațională.

Mihai Stoica a părăsit postul de președinte al Consiliului de Administrație de la FCSB, a fost schimbat și reprezentatul academiei de juniori și au fost aduși mulți alții în locul celor existenți, cum ar fi Raul Rusescu și Lukasz Szukala.

Anunț categoric despre fotbalistul adus cu surle și trâmbițe la FCSB: ”Trei etape îi mai dau!”

Victor Pițurcă (70 de ani), fost selecționer al României, a vorbit despre Denis Drăguș (27 de ani). Fotbalistul cotat la 2 milioane de euro de site-urile de specialitate a fost adus de Gigi Becali la FCSB la începutul lunii septembrie, din postura de jucător liber de contract.

”Piți” consideră că Drăguș nu mai are viață lungă la FCSB dacă nu va bifa o evoluție în jocul său. Atacantul a avut meciuri șterse, dar a fost și victima unei accidentări care l-a ținut câteva etape bune pe bară.

”Lui Drăguș îi mai dau două-trei etape. Dacă nu joacă la un nivel și vor pierde meciuri, o să vadă Drăguș. Ce dacă a plătit bani mulți? Nu contează la Gigi”, a spus Victor Pițurcă, potrivit Digi Sport.