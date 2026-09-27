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Din articol ROMÂNIA - BOSNIA

ROMÂNIA - BOSNIA Meciul se joacă luni de la 21:45, pe Arena Națională din București, fără spectatori.



Selecţionerul Gheorghe Hagi a declarat, duminică, într-o conferinţă de presă, că va face multe schimbări în echipa României pentru partida cu Bosnia-Herţegovina, din Liga Naţiunilor. „Avem multă muncă pentru a deveni competitivi. Trebuie să avem încredere unul în altul. Dacă dispare această încredere, lucrurile se complică. Dacă pierzi asta, lucrurile vor fi foarte grele. ﻿Toată strategia pe care o am am făcut-o şi în vară, văd că nu ţineţi cont, am jucat cu două echipe, au venit 30 şi ceva de jucători, am făcut această convocare, vom face multe schimbări pentru al doilea meci, e nevoie de acest lucru pentru că am încredere în jucători. Trebuie să facem în aşa fel încât să câştigăm meciul. În mai-iunie a ieşit, acum vom vedea. Încrederea totală trebuie să fie în echipa mea”., a declarat Hagi, într-o conferinţă de presă.

Hagi regretă că meciul se va disputa fără spectatori, dar spune că tricolorii vor juca pentru a obţine cele trei puncte. „Vrem să luăm cele 3 puncte, jucăm la victorie, mai ales că jucăm acasă. Era un avantaj dacă erau suporterii în tribune, dar trebuie să facem tot să câştigăm. Vă promit că la următoarea şedinţă vin cu conceptul tehnic de care v-am pomenit încă din prima zi. Am declarat, încă de la meciul cu Turcia, că România trebuie să construiască o mentalitate de campioni. E cel mai greu lucru, dar mi-l asum. Strategia mea, de când m-am făcut antrenor, este să încerc să devin cel mai bun. Muncă, muncă, muncă, am nevoie de jucători care cred şi vor să facă asta. Nu vreau să vorbesc despre locul în care suntem. Ştiu pe ce loc am preluat echipa şi cred că avem multă muncă să devenim o echipă competitivă. Lucrez pentru România şi vreau să fac o echipă să câştige meciuri şi să meargă la Campionatele Europene şi apoi la Campionatele Mondiale. Al doilea lucru este încrederea. Totul este numai şi numai încredere. Toţi trebuie să avem încredere unul în altul. Când dispare încrederea, lucrurile se complică”, a subliniat Hagi.

Mijlocaşul Nicolae Stanciu a declarat, duminică, într-o conferinţă de presă, că nu se gândeşte dacă va fi titular la meciul cu Bosnia, de luni, din Liga Naţiunilor, după ce a fost trimis pe teren în minutul 81 al partidei cu Suedia de vineri. ”Este adevărat că am pierdut de două ori în faţa Bosniei, însă acum vorbim de o competiţie diferită. Atmosfera este OK în sânul echipei, ieri ne-am întors şi am avut antrenament, iar mâine va fi meciul cu Bosnia, nu putem să stăm să ne gândim la înfrângerea cu Suedia. Mister vrea să avem posesie, să controlăm jocul, cât, despre sistem, nu e treaba mea să vorbesc. Suntem jucători de echipă naţională şi toţi ar trebui să ştim să interpretăm sau să jucăm pe diferite poziţii. A trecut un singur meci şi vom deveni, cu siguranţă, din ce în ce mai buni, dacă avem încredere de ce facem la antrenamente şi în noi. Din lotul care a fost la Campionatul European, ne regăsim 15-20 de jucători, ne cunoaştem între noi şi cred că nu ne-am atins încă potenţialul, mai ales cei tineri, care vin din urmă. Mai avem multe lucruri de îmbunătăţit. Timpul a fost foarte scurt, de când a venit domnul Hagi, dar, dacă credem în ceea ce ne arată şi ne învaţă dânsul la antrenamente şi avem încredere în noi, dar şi mai mult curaj, cu siguranţă vom arăta şi mai bine”, a declarat Stanciu, într-o conferinţă de presă care a avut loc duminică după-amiază.

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