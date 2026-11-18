Cele două reprezentative și-au dat întâlnire la Zenica, pe ”Bilino Polje”, în etapa #6 din Grupa 4 a urnei valorice ”B” din UEFA Nations League. La capătul celor 90 de minute, Bosnia a învins-o cu 2-1 pe România.

Daniel Bîrligea a deschis scorul în minutul 6, apoi Benjamin Tahirovic a restabilit egalitatea în minutul 44 în urma unei stângăcii impardonabile marca Andrei Rațiu. Golul victoriei pentru bosniaci a venit în minutul 82, prin Esmir Bajraktarevic.

Adrian Mutu, reproș pentru Hagi după eșecul de la Zenica: ”Cel mai bun, nu trebuia schimbat”

Adrian Mutu, fost internațional român, a sugerat după meciul de la Zenica că l-ar fi înlocuit pe Dennis Man în locul lui Daniel Bîrligea.

Atacantul lui Frosinone, autorul unicului gol semnat de națională împotriva Bosniei, a ieșit de pe teren în minutul 64, la 1-1. Man a rămas până la finalul celor 90 de minute.

”Eu l-aș fi schimbat pe Dennis Man, nu pe Bîrligea. A fost cel mai bun jucător român, bătăios, a avut multe ocazii”, a spus Mutu la A1.

Cum arată grupa României din UEFA Nations League după 1-2 cu Bosnia

România a încheiat Grupa 4 pe ultimul loc cu trei puncte. Singura victorie bifată de națională a fost în runda precedentă cu Polonia, la București, pe Arena Națională, scor 2-1.

Suedia a terminat prima în ierarhia grupei cu 14 puncte, în timp ce Bosnia și-a revendicat poziția secundă cu 11 puncte, iar Polonia a încheiat pe locul 3 cu cinci puncte.