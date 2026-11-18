Potrivit unei ierarhii întocmite de TransferKarnesi, vârful român ocupă poziția a cincea în „Top 10 transferuri care au dezamăgit la Kayserispor” .

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Cifrele lui Denis Alibec în perioada petrecută la Kayserispor

Kayserispor l-a cumpărat pe Denis Alibec în octombrie 2020, de la Astra Giurgiu, în schimbul sumei de un milion de euro. Pe parcursul contractului cu gruparea din Turcia, el a evoluat în 17 partide oficiale (15 în SuperLig și două în Cupa Turciei), în care a înscris trei goluri și a oferit o pasă decisivă în 769 de minute petrecute pe teren.

În perioada în care s-a aflat sub contract cu formația turcă, vârful cu 45 de selecții și șase goluri la naționala României a fost împrumutat succesiv la CFR Cluj, în iulie 2021, și la Atromitos, în ianuarie 2022. Aventura sa la Kayserispor s-a încheiat definitiv în iulie 2022, când s-a întors liber de contract la Farul.

Revenit la Farul Constanța în ianuarie 2026, liber de contract după despărțirea de FCSB, fotbalistul născut la Mangalia are în prezent o cotă de piață de 250.000 de euro și un contract valabil până la 30 iunie 2027. În actuala stagiune, vârful a adunat 10 apariții în SuperLiga și în Cupa României, reușind să marcheze două goluri și să ofere două pase decisive.