FCSB și U Cluj sunt cluburile care au recunoscut public că și-l doresc pe căpitanul echipei naționale. În ultima perioadă, ardelenii par că s-au apropiat mai mult de un deznodământ fericit.

Ajuns la 33 de ani, Stanciu a devenit recent campion cu Dalian Yingbo, însă presa locală din Cluj-Napoca a scris că fotbalistul s-a decis să semneze cu U Cluj, chiar dacă clubul din China i-a pus pe masă prelungirea contractului.

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Radu Constantea, președintele lui U Cluj, a fost contactat de PRO TV și Sport.ro și a fost întrebat în legătură cu situația lui Nicolae Stanciu. Conducătorul ”Șepcilor Roșii” a recunoscut faptul că discuțiile cu căpitanul echipei naționale sunt încă în desfășurare, însă a precizat că, în ciuda informațiilor vehiculate recent, Stanciu nu a luat încă o decizie în legătură cu viitorul său.

Constantea a mărturisit că nu a dorit să pună presiune pe Stanciu, astfel că doar internaționalul român știe dacă înclină mai mult să continue la Dalian Yingbo sau să se întoarcă în România. Constantea crede însă că o eventuală venire a lui Nicolae Stanciu la U Cluj va ridica în mod cert valoarea campionatului intern.

”Sunt știri care apar în fiecare zi, dar încă nu avem nicio confirmare oficială. Când vom avea, vom anunța. Avem o discuție de o perioadă, știm exact datele pe care le putem oferi. Urmează ca el să ne dea un răspuns final, în funcție de ce decizie va lua, dacă va rămâne în China sau dacă se va întoarce.

(n.r. Părea decis să se întoarcă în țară?) Nu știu, nu îmi pot da seama încă, nici eu nu am insistat foarte mult. Așteptăm să ia o decizie finală.

E un jucător extrem de valoros, care a jucat la un nivel foarte înalt. Dacă se va decide să se întoarcă în România, e clar că va fi un mare plus atât pentru campionatul intern, cât și pentru U Cluj”, a spus Radu Constantea pentru PRO TV și Sport.ro.

Gigi Becali, despre revenirea lui Stanciu la FCSB: „Mă sună!”

Omul de afaceri a fost întrebat frontal despre șansele mutării lui Stanciu la FCSB, iar Gigi Becali a dezvăluit ce i-a promis mijlocașul de 33 de ani.

Becali a spus că Stanciu îl va suna dacă se întoarce în România, dar patronul lui FCSB a mărturisit că sunt șase să rămână la DL Yingbo în urma prestațiilor sale din ultimele meciuri.

„A rămas, dacă vine în România, că mă sună. Dacă nu vine, să fie sănătos. Eu am văzut că a luat campionatul acolo, s-ar putea să-l țină chinezii”, a spus Gigi Becali.