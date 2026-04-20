VIDEO Reacția lui Gică Popescu după ce Gheorghe Hagi a fost numit selecționer de Răzvan Burleanu, șeful FRF

Alexandru Hațieganu
Gheorghe Hagi a fost numit azi selecționer al reprezentativei de fotbal a României.

Ziua cea mare a venit! Luni, după prânz, Gheorghe Hagi a fost prezentat de Răzvan Burleanu în funcția de selecționer al naționalei României. Șeful FRF a fost însoțit la eveniment de directorul tehnic al FRF, Mihai Stoichiță, iar Hagi și-a prezentat strategia timp de 50 de minute.

Reacția lui Gică Popescu după ce Hagi a fost numit selecționer

Popescu, oficial care nu a mai apucat să candideze împotriva lui Burleanu - cazul e arhicunoscut -, a reacționat azi pe rețelele sociale.

Gheorghe Popescu consideră că Gheorghe Hagi, fostul său coleg de generaţie, este perfect pentru funcţia de selecţioner al echipei naţionale.

”Ştiu cât de mult ţi-ai dorit să antrenezi naţionala, dar şi cât de mult meriţi să fii din nou acolo. Nu doar că eşti cel mai potrivit pentru jobul ăsta; eşti perfect, iar acum este momentul tău. Ai dat atât de multe pentru ţara asta şi vei continua să o faci, cu aceeaşi pasiune, responsabilitate şi mândrie de a reprezenta milioane de români. În calitate de coechipier, prieten şi familie, îţi doresc să ai puterea şi liniştea de care ai nevoie. Noi trebuie doar să avem răbdare şi să credem din nou. Succes, Gică! Hai, România!” a scris Popescu pe Facebook.

VIDEO Prezentarea lui Gică Hagi la FRF (20 aprilie 2026)

  • Selecţionerul Gheorghe Hagi a declarat, luni, într-o conferinţă de presă, că le va cere jucătorilor de la naţională să presteze “un fotbal curajos”. “Generaţia noastră ataca foarte mult”, spune el.

“Jucătorul trebuie să ştie să atace, să ştie să se apere. Posesia şi presiunea, dacă ai jucători care fac lucrul acesta o să ai o echipă care ştie să atace, ştie să se apere. Vom fi dinamici când vorbim de sisteme de joc. Lucrul cel mai important în teren este să ai personalitate, mentalitate foarte bună care în timp se poate construi, de a lua decizii foarte bune şi de învingător.

O să antrenăm mult tot ce înseamnă relaţiile de joc. Fotbalul curajos, atât ofensiv cât şi defensiv bun. Aunci cred că putem să vorbim de performanţe. M-am născut să câştig. La echipa naţională trebuie să câştigi. O să vină şi înfrângerea, dar nu trebuie să ne fie frică.

