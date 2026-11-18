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După plecarea lui Radu Drăgușin de la Tottenham, România nu mai are nici măcar un fotbalist în Premier League, cel mai puternic campionat din lume. Este un vis pentru mulți jucători de la noi să facă pasul în prima ligă din Anglia, dar momentan nu pare că există nume care să ajungă acolo în viitorul apropiat, poate în iarnă sau la finalul acestui sezon, 2026-2027.

Andrei Coubiș, în Premier League? Cristi Dulca e de părere că ”ar avea viitor” în cel mai puternic campionat

Însă, Cristi Dulca (54 de ani), fost fotbalist la Rapid, U Cluj sau CFR Cluj, în prezent antrenor al echipei feminine U Cluj, crede că un nume care trebuie luat în calcul pentru un transfer în Premier League este Andrei Coubiș!

În vară, Andrei Coubiș (23 de ani) a fost cumpărat de Lincoln City, de la U Cluj pentru 3 milioane de euro. De atunci, a jucat în 14 meciuri oficiale, marcând o dată și a contabilizat două pase decisive.

Andrei Coubiș, evoluții apreciate în Anglia, la Lincoln City

Pe locul 21 cu Lincoln City în Championship (liga a doua din Anglia), fundașul român a ieșit, totuși, în evidență prin evoluțiile sale. Dulca îl cunoaște bine și l-a numit pe Coubiș atunci când a fost întrebat cu privire la un jucător român care poate face trecerea în Premier League.

”Ar avea viitor în Premier League, dar depinde de el, de cum se pregătește, de cum va juca, dar și de șansa lui din viață, de noroc. Până la urmă, e vorba și de șansă, cine îl dorește, dacă ajunge într-o echipă unde se mulează, sunt multe aspecte”, a spus Cristi Dulca, antrenor al echipei de fotbal feminin U Cluj, în emisiunea VOYO Sport Live, de la VOYO Sport 1.

Andrei Coubiș, transferat de Lincoln City de la U Cluj, pentru 3 milioane de euro

Format la Academia AC Milan, Coubiș a fost cedat vara anului 2025 la Sampdoria, unde nu a prins niciun minut. U Cluj a intrat pe fir, iar în iarna trecută l-a adus în România.

Fundașul central a "explodat" în Superliga, devenind unul dintre cei mai buni stoperi din țară și contribuind la performanțele lui U Cluj din sezonul trecut. Coubiș a devenit o prezență constantă și la echipa națională, Gică Hagi titularizându-l în meciurile din Liga Națiunilor.