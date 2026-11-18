Becali a anunțat că s-a înțeles pentru aducerea internaționalului moldovean Petru Popescu (24 de ani) de la Petrocub. Patronul fostei campioane va achita 250.000 de euro pentru vârful care va veni diseară în România.

Florin Gardoș, fost campion al României cu FCSB, în prezent oficial la Chindia Târgoviște, a dezvăluit că noul atacant al lui Gigi Becali a fost propus la divizionara secundă, dar a fost refuzat.

Chindia Târgoviște l-a refuzat pe Petru Popescu înainte să ajungă la FCSB

Înainte să ajungă la FCSB, Petru Popescu se poate lăuda cu opt goluri marcate pentru Petrocub Hîncești în toate competițiile, în 20 de partide. Dintre acestea, doar cinci sunt reușite în campionatul Moldovei.

„Vorbeam de atacantul ăsta de la FCSB, care ne-a fost propus și nouă și nu l-am luat. E în marja de eroare, știi cum e. Dacă nu mă înșel, și nouă ni se cerea o sumă de transfer, ceea ce era complicat.

O sumă mai mică. M-am uitat un pic pe cifre și avea opt goluri în 20 de meciuri în campionatul Moldovei, mi-e greu să cred că poate să dea mai multe la FCSB. Doar să înceapă foarte bine, să câștige încredere”, a spus Florin Gardoș, la emisiunea ”VOYO SPORT LIVE”.