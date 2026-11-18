Printre contracandidații românului se numără Luis Enrique , câștigătorul ultimei ediții, Luis de la Fuente, Mikel Arteta, Unai Emery, Cesc Fabregas, Vincent Kompany, Lionel Scaloni, Hansi Flick și Pere Romeu.

Gala Globe Soccer Awards a ajuns la cea de-a 17-a ediție și va avea loc pe 28 decembrie, la Dubai. Premiile recompensează cele mai bune performanțe din fotbalul mondial în sezonul 2025-2026.

Fanii pot vota până pe 30 noiembrie!

Votul online a fost deschis pe 18 noiembrie, iar suporterii din întreaga lume își pot susține favoriții pe site-ul oficial al competiției. Prima etapă se încheie pe 30 noiembrie, iar rezultatele votului fanilor vor fi combinate ulterior cu cele ale juriului.

Evenimentul, cunoscut și sub numele de „Dubai d'Or”, este organizat în Emiratele Arabe Unite din 2010. Cristiano Ronaldo este fotbalistul cu cele mai multe trofee câștigate în istoria galei, cu șase distincții.