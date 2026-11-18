Bosnia - România a contat pentru etapa cu numărul 6 din UEFA Nations League. „Tricolorii” au început mai bine la Zenica, reușind să deschidă scorul în minutul 6, prin Bîrligea, ca ulterior să aibă mai multe ocazii tot prin atacantul de la Frosinone.

Sergej Barbarez, discurs fără perdea după 2-1 cu România la Zenica

În ciuda jocului bun din primul act, echipa națională s-a trezit egalată fix înainte de pauză. Tahirovic a marcat în minutul 44, după ce Andrei Rațiu a bâlbâit o minge în propriul careu. Tot bosniancii au punctat în actul secund, prin Bajraktarevic, astfel că tabela a arătat la final 2-1.

Este a 4-a victorie consecutivă a Bosniei din tot atâtea posibile în fața României din ultimul an și jumătate. La finalul partidei, Sergej Barbarez a amintit de această performanță istorică.

Totuși, selecționerul Bosniei a expus că dorește ca, cel puțin în următorii doi ani, să nu mai dea peste prima reprezentativă a României. Motivul? Să experimenteze un duel și cu alt adversar.

„(n.r. - Victoriile cu România) Am vorbit despre asta și în România, după meciul precedent, și acum câteva zile, la Sarajevo. România are un nou selecționer și se află în procesul de formare a unei noi echipe, iar unele lucruri nu pot fi obținute imediat. Așa a fost și în cazul nostru, a trebuit să avem răbdare un an întreg. Faptul că v-am învins de patru ori, chiar nu știu dacă s-a mai întâmplat vreodată în istorie.

Întotdeauna am avut o părere foarte bună despre calitatea individuală a jucătorilor români. Cel mai important este ca ei să vină la reuniri cu un zâmbet larg, iar astăzi (marți) am văzut cât de greu le-a fost atunci când s-a fluierat finalul. Sunt momente prin care am trecut și noi și poate că acesta este avantajul nostru. Avem și jucători tineri care pur și simplu vor să joace fotbal și să se bucure de joc. Poate că acest sentiment ne-a oferit un avantaj, alături de calitatea individuală fără de care este greu să decizi un meci.

(n.r. - Varianta să joace din nou cu România în preliminariile EURO) Împotriva României? Nu mai vreau, vă rog! Voi accepta ceea ce va veni, dar și eu sunt un antrenor tânăr și mi-ar plăcea să experimentez și altceva, să joc împotriva altor jucători și altor echipe. Cum va fi, vom accepta, dar măcar doi ani să ne mai lase în pace”, a declarat Sergej Barbarez, citat de presa din Bosnia.