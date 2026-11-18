Selecționata lui Gheorghe Hagi a fost ciuca bătăilor în această campanie din UEFA Nations League, în care a înregistrat o singură victorie: cea cu Polonia din weekend, de la București (2-1).

În rest, România a fost învinsă de două ori de Suedia (0-1 & 1-2), de Bosnia (2-4 & 1-2) și o dată de Polonia (0-6)

Sorin Cârțu a intervenit în direct și a spus care e singurul câștig al României după dezastrul din Nations League

Weekendul trecut cu Polonia, Marius Corbu și-a făcut debutul la națională și a bifat 23 de minute în care s-a remarcat cel mai mult în rândul tricolorilor, alături de Daniel Bîrligea.

Marți, românul de la Ferencvaros cotat la 1,7 milioane de euro a jucat 26 de minute cu Bosnia, iar Sorin Cârțu, președinte onorific la Universitatea Craiova, susține că el este marele câștig al primei reprezentative după această campanie dezastruoasă din UEFA Nations League.

”Corbu mi se pare un câștig. Aseară când a intrat a și avut o ocazie. A apărut la finalizare și a avut o ocazie mare, putea să înscrie. Poate și merita într-un fel să fi dat gol.

Și poate ar fi fost alt rezultat. În sfârșit, e un jucător... Eu nu prea l-am văzut, prima dată a fost la partida cu Milan, acum vreo trei săptămâni, a jucat în Europa League, că nu l-am urmărit la Ferencvaros.

Și de atunci mi-a plăcut. Și când l-am văzut cum a intrat cu Polonia... Practic în meciul ăla el și Bîrligea au făcut diferența, schimbările au făcut diferența”, a spus Cârțu.

Cum arată grupa României din UEFA Nations League după 1-2 cu Bosnia

România a încheiat Grupa 4 pe ultimul loc cu trei puncte. Singura victorie bifată de națională a fost în runda precedentă cu Polonia, la București, pe Arena Națională, scor 2-1.

Suedia a terminat prima în ierarhia grupei cu 14 puncte, în timp ce Bosnia și-a revendicat poziția secundă cu 11 puncte, iar Polonia a încheiat pe locul 3 cu cinci puncte.