Selecționata lui Gheorghe Hagi le-a întâlnit pe Polonia (2-1) la București, în etapa #5, și pe Bosnia (1-2) la Zenica, în ultima rundă din Grupa 4 a urnei valorice ”B” din Nations League.

Ce urmează pentru Daniel Bîrligea, după ce i-au fost aplaudate evoluțiile la naționala României

Fostul atacant de la FCSB, trimis de la finalul verii sub formă de împrumut la Frosinone, a intrat în actul secund al meciului cu Polonia și a întors complet soarta partidei, iar cu Bosnia a fost titularizat de Hagi.

Doar că selecționerul a decis să-l scoată de pe teren după o oră de joc și să-l trimită pe gazon pe Florinel Coman, chiar dacă era unul dintre oamenii de temut din atacurile naționalei.

Acum, după ce s-a încheiat acțiunea de la Națională, Bîrligea se va întoarce la Frosinone și se va reuni cu lotul clubului de pe ”Stadio Benito Stirpe”. Echipa are un meci dificil în weekend în Seire A.

Frosinone o va întâlni pe ”San Siro” pe AC Milan, în runda cu numărul 12 din primul eșalon al Italiei. Ultimul duel dintre cele două a avut loc în februarie 2024, când ”rossonerii” s-au impus cu 3-2 în deplasare.

Frosinone, în Serie A

După șase etape desfășurate în Serie A, Frosinone se află pe locul șase în clasament cu 20 de puncte. Echipa a bifat până acum șase victorii, la care s-au adăugat două rezultate de egalitate și trei înfrângeri