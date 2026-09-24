LIVE BLOG Suedia - România, vineri de la 21:45! Naționala lui Gheorghe Hagi debutează în Liga Națiunilor
Tricolorii încep campania din UEFA Nations League.
Naționala lui Gică Hagi debutează în noua ediție din Liga Națiunilor vineri, de la ora 21:45, în deplasare cu Suedia.
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Jucătorii convocați de Hagi pentru meciul cu Suedia
Pentru meciul de pe Strawberry Arena din Stockholm, selecționerul a stabilit următorul lot de 23 de jucători:
Cei nouă tricolori rămași la Mogoșoaia sunt: Daniel Bîrligea, Raul Opruț, David Matei, Cătălin Cîrjan, Marius Marin, Alexandru Cicâldău, Tony Strata, Bogdan Racovițan și Olimpiu Moruțan.
Programul României în Liga Națiunilor - meciurile din septembrie și octombrie
Vineri, 25 septembrie:
Suedia – România (Strawberry Arena)
Luni, 28 septembrie:
România – Bosnia și Herțegovina (Arena Națională) FĂRĂ SPECTATORI
Vineri, 2 octombrie:
Polonia – România (Stadion Narodowy)
Luni, 5 octombrie:
România – Suedia (Arena Națională)
Lotul convocat de Hagi pentru primele patru meciuri din Liga Națiunilor
PORTARI
Ionuț RADU (Celta Vigo | Spania, 9/0), Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 2/0), Valentin COJOCARU (Pogon Szczecin | Polonia, 0/0);
FUNDAȘI
Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 38/2), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 1/0), Andrei COUBIȘ (Lincoln City | Anglia, 3/0), Radu DRĂGUȘIN (Fiorentina | Italia, 30/1), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 46/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 5/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 10/1), Matei ILIE (Kasımpaşa | Turcia, 2/0), Lisav EISSAT (Bristol City, 4/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 52/2), Andrei BORZA (Çorum | Turcia, 2/0), Raul OPRUȚ (Dinamo, 5/0);
MIJLOCAȘI
Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 14/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 8/0), Marius MARIN (Al Nasr | EAU, 35/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 75/12), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 87/15), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 39/4), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 8/0), David MATEI (Universitatea Craiova, 2/0), Cătălin CÎRJAN (Dinamo, 2/0);
ATACANȚI
Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 45/11), Darius OLARU (Union Saint-Gilloise | Belgia, 28/0), Olimpiu MORUȚAN (FC Rapid 1923, 18/1), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 54/8), Valentin MIHĂILĂ (Çaykur Rizespor | Turcia, 36/5), Florin TĂNASE (Omonia | Cipru, 28/5), Louis MUNTEANU (D.C. United | SUA, 6/3), Daniel BÎRLIGEA (Frosinone | Italia, 9/2), Denis DRĂGUȘ (FCSB, 28/7) - ACCIDENTAT.
Cum arată lotul Suediei: Isak, Gyokeres, Lindelof...
Portari
Melker Ellborg – Sunderland
Viktor Johansson – Stoke City
Noel Törnqvist – Monza
Fundași
Hjalmar Ekdal – Burnley
Gabriel Gudmundsson – Leeds United
Emil Holm – Bologna
Gustaf Lagerbielke – Braga
John Mellberg – RB Salzburg
Victor Nilsson Lindelöf – Aston Villa
Hampus Skoglund – Hammarby
Carl Starfelt – Celta Vigo
Elliot Stroud – Hull City
Daniel Svensson – Borussia Dortmund
Mijlocași și atacanți
Paulos Abraham – Hammarby
Yasin Ayari – Brighton
Lucas Bergvall – Tottenham
Alexander Bernhardsson – Wolfsburg
Viktor Gyökeres – Arsenal
Alexander Isak – Liverpool
Jesper Karlström – Udinese
Hugo Larsson – Fulham
Sebastian Nanasi – Strasbourg
Benjamin Nygren – Celtic
Williot Swedberg – Celta Vigo
Patrik Wålemark – Lech Poznań
Besfort Zeneli – Union Saint-Gilloise
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