LIVE BLOG Suedia - România, vineri de la 21:45! Naționala lui Gheorghe Hagi debutează în Liga Națiunilor

Suedia - România, vineri de la 21:45! Naționala lui Gheorghe Hagi debutează în Liga Națiunilor Nationala
SPORT.RO
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Tricolorii încep campania din UEFA Nations League.

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Suedia - RomaniaGheorghe HagiEchipa NationalaLiga NatiunilorSuedia
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Suedia - România

Naționala lui Gică Hagi debutează în noua ediție din Liga Națiunilor vineri, de la ora 21:45, în deplasare cu Suedia.

UPDATE Interviu cu Thomas Ravelli, dincolo de penalty-urile cu România din 1994! Despre geniul lui Hagi și românul din poarta Suediei, Black Sabbath și operă

Jucătorii convocați de Hagi pentru meciul cu Suedia

Pentru meciul de pe Strawberry Arena din Stockholm, selecționerul a stabilit următorul lot de 23 de jucători:

Cei nouă tricolori rămași la Mogoșoaia sunt: Daniel Bîrligea, Raul Opruț, David Matei, Cătălin Cîrjan, Marius Marin, Alexandru Cicâldău, Tony Strata, Bogdan Racovițan și Olimpiu Moruțan.

Programul României în Liga Națiunilor - meciurile din septembrie și octombrie

Vineri, 25 septembrie: 

Suedia – România (Strawberry Arena)

Luni, 28 septembrie: 

România – Bosnia și Herțegovina (Arena Națională) FĂRĂ SPECTATORI

Vineri, 2 octombrie: 

Polonia – România (Stadion Narodowy) 

Luni, 5 octombrie: 

România – Suedia (Arena Națională)

Lotul convocat de Hagi pentru primele patru meciuri din Liga Națiunilor

PORTARI

Ionuț RADU (Celta Vigo | Spania, 9/0), Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 2/0), Valentin COJOCARU (Pogon Szczecin | Polonia, 0/0);

FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 38/2), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 1/0), Andrei COUBIȘ (Lincoln City | Anglia, 3/0), Radu DRĂGUȘIN (Fiorentina | Italia, 30/1), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 46/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 5/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 10/1), Matei ILIE (Kasımpaşa | Turcia, 2/0), Lisav EISSAT (Bristol City, 4/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 52/2), Andrei BORZA (Çorum | Turcia, 2/0), Raul OPRUȚ (Dinamo, 5/0);

MIJLOCAȘI

Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 14/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 8/0), Marius MARIN (Al Nasr | EAU, 35/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 75/12), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 87/15), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 39/4), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 8/0), David MATEI (Universitatea Craiova, 2/0), Cătălin CÎRJAN (Dinamo, 2/0);

ATACANȚI

Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 45/11), Darius OLARU (Union Saint-Gilloise | Belgia, 28/0), Olimpiu MORUȚAN (FC Rapid 1923, 18/1), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 54/8), Valentin MIHĂILĂ (Çaykur Rizespor | Turcia, 36/5), Florin TĂNASE (Omonia | Cipru, 28/5), Louis MUNTEANU (D.C. United | SUA, 6/3), Daniel BÎRLIGEA (Frosinone | Italia, 9/2), Denis DRĂGUȘ (FCSB, 28/7) - ACCIDENTAT.

Cum arată lotul Suediei: Isak, Gyokeres, Lindelof...

Portari

Melker Ellborg – Sunderland

Viktor Johansson – Stoke City

Noel Törnqvist – Monza

Fundași

Hjalmar Ekdal – Burnley

Gabriel Gudmundsson – Leeds United

Emil Holm – Bologna

Gustaf Lagerbielke – Braga

John Mellberg – RB Salzburg

Victor Nilsson Lindelöf – Aston Villa

Hampus Skoglund – Hammarby

Carl Starfelt – Celta Vigo

Elliot Stroud – Hull City

Daniel Svensson – Borussia Dortmund

Mijlocași și atacanți

Paulos Abraham – Hammarby

Yasin Ayari – Brighton

Lucas Bergvall – Tottenham

Alexander Bernhardsson – Wolfsburg

Viktor Gyökeres – Arsenal

Alexander Isak – Liverpool

Jesper Karlström – Udinese

Hugo Larsson – Fulham

Sebastian Nanasi – Strasbourg

Benjamin Nygren – Celtic

Williot Swedberg – Celta Vigo

Patrik Wålemark – Lech Poznań

Besfort Zeneli – Union Saint-Gilloise

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