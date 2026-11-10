Naționala României încheie partidele din grupa de Liga Națiunilor prin „dubla” programată în luna noiembrie:

sâmbătă, 14 noiembrie, 21:45, Arena Națională (București): ROMÂNIA – Polonia;

marți, 17 noiembrie, 21:45, Stadion Bilino Polje (Zenica): Bosnia-Herțegovina – ROMÂNIA.

Lotul convocat de selecționerul Gheorghe Hagi pentru partidele cu Polonia și Bosnia-Herțegovina

PORTARI

Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 4/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 5/0), Laurențiu POPESCU (Universitatea Craiova, 0/0);

FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 41/2), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 2/0), Radu DRĂGUȘIN (Fiorentina | Italia, 32/1), Andrei COUBIȘ (Lincoln City | Anglia, 7/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 12/1), Matei ILIE (Kasımpaşa | Turcia, 4/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 10/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 55/2), Lisav EISSAT (Bristol City, 6/0);

MIJLOCAȘI

Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 16/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 78/12), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 41/5), Marius CORBU (Ferencváros | Ungaria, 0/0), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 90/15), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 11/0), Cătălin CÎRJAN (Dinamo, 4/0);

ATACANȚI

Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 48/12), Olimpiu MORUȚAN (FC Rapid 1923, 19/1), Rareș ILIE (Mantova | Italia, 0/0), Valentin MIHĂILĂ (Çaykur Rizespor | Turcia, 40/5), Ianis STOICA (Estrela Amadora | Portugalia, 0/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 57/8), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 22/3), Daniel BÎRLIGEA (Frosinone | Italia, 11/3).

* Nicolae STANCIU și Valentin MIHĂILĂ au acuzat probleme musculare și sunt indisponibili pentru meciurile din această lună. Ca urmare, selecționerul Gheorghe Hagi a decis să îl convoace pe Rareș ILIE.

”Copiii” lui Gică Hagi sunt decanii selecțiilor de la naționala României

După retragerea lui Nicolae Stanciu din cauza unor probleme musculare, decanii selecțiilor de la naționala lui Gheorghe Hagi sunt în acest moment doi jucători formați la Academia Gheorghe Hagi/Viitorul Constanța: Răzvan Marin (78 de selecții) și Ianis Hagi (57 de selecții).

Fiul lui Petre Marin a jucat la clubul lui Hagi din 2009 până în 2016, în timp ce Ianis a evoluat la clubul tatălui în perioadele 2009-2016 și 2018-2019.

Hagi și-a recunoscut marea greșeală: „Nu trebuia să fac asta!“

Pentru meciurile din septembrie și octombrie, Hagi a făcut o declarație ultraoptimistă: ”Vrem 12 puncte din primele patru meciuri“.

Ulterior, realitatea fotbalului nostru i-a dat o „palmă“ grea lui Hagi și i-a arătat că între dorință și putință e cale lungă. Pentru că România a pierdut tot: 1-2 și 0-1 cu Suedia, 2-4 cu Bosnia și 0-6 cu Polonia!

În cadrul conferinței sale cu prilejul meciurilor cu Polonia de acasă (14 noiembrie) și cu Bosnia din deplasare (17 noiembrie), selecționerul a vorbit despre declarația sa neinspirată din septembrie.

”Am greșit când am spus că vom face 12 puncte, în primele patru etape. Dar, în continuare, am convingerea că se poate. Ne lipsește un lucru, la echipa națională: mentalitatea de campion! Trebuie să mergem în direcția de a obține asta. I-am scos deja pe băieți din zona lor de confort și cred că, în timp, vom ajunge să fim competitivi. De acum, trebuie să producem rezultate. Pentru că victoriile aduc încredere, bucurie, unitate. Trebuie să schimbăm lucrurile (n.r. – comparativ cu primele patru etape din Nations League). La națională, trebuie să vină mereu jucători de la echipele fruntașe din România. De la fiecare echipă, monitorizăm 6-7 jucători. Chiar dacă jucătorul trece printr-o perioadă mai puțin bună, cei cu experiența internațională vor rămâne în atenția noastră. Firește, nu la infinit, dar pentru o perioadă vom încerca să-i ajutăm“, a spus Hagi.

Ce își propune selecționerul pentru ultimele două meciuri din Liga Națiunilor

Selecționerul s-a arătat, totuși, optimist că România poate arăta altfel, mai bine, în ultimele două runde din Nations League.

”Urmează două meciuri importante, pentru că, după cum știți, ultima oară lucrurile n-au mers bine. Ne-am propus mult, am obținut puțin. Acum, vrem să producem rezultate. Polonia, o echipă tehnică în regim de viteză. Sperăm ca publicul să fie cu noi și, la final, să putem vorbi despre o victorie. Obiectivul meu e să fac echipa să gestioneze bine ambele faze. Din punctul meu de vedere, acum nu facem bine nici faza de atac, nici pe cea din apărare. Dar sper să fiu inspirat și să fac o echipă bună. Treaba mea e să fac astfel încât jucătorii să ajungă la un moral bun. Trebuie să le oferim suporterilor o bucurie. Sperăm să ne încurajeze și acum, la fel ca-n meciul cu Suedia de acasă“, a adăugat Hagi.

Clasamentul din grupa României din UEFA Nations League

1. Suedia 10 p.

2. Bosnia 8 p.

3. Polonia 4 p.

4. ROMÂNIA 0 p.