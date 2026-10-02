Polonia ne-a băgat în "junk" la fotbal. În 10 oameni, România a fost spulberată la Varșovia

La scurt timp după ce agenția de rating Standard & Poor’s (S&P) a decis că România nu merită, încă, retrogradarea în "junk", naționala a primit propriul verdict la Varșovia.

Eliminarea lui Drăgușin a compromis jocul naționalei

Meciul a început promițător pentru tricolori. Dornici să se revanșeze după înfrângerile cu Suedia și Bosnia-Herțegovina, elevii lui Gică Hagi s-au aruncat în atac încă din primele minute. Portarul Marcin Bulka a fost pus la încercare de Daniel Bîrligea și Tudor Băluță.

Totul s-a rupt pentru România în minutul 22, când Radu Drăgușin a încasat cartonașul roșu. Fundașul de la Fiorentina l-a pus la pământ pe Robert Lewandowski în care, din postura de ultim apărător, iar arbitrul Urs Schnyder l-a sancționat drastic. Centralul a dictat penalty pentru Polonia și l-a eliminat pe Drăgușin.

Legendarul Robert Lewandowski a înscris cu sânge rece de la 11 metri și a ajuns la 90 de goluri pentru naționala Poloniei. Au urmat apoi atacuri în valuri ale gazdelor, dar bara l-a salvat pe Otto Hindrich la "torpila" lui Przemyslaw Frankowski. Nicola Zalewski a fost și el aproape de 2-0 în minutul 37, când a ratat poarta din câțiva metri.

România a dat semne de viață pe finalul reprizei, când Ianis Hagi a șutat pe lângă poartă. Tatăl său a fost greu de stăpânit pe marginea terenului după eliminarea lui Drăgușin. Gică Hagi s-a certat constant cu arbitrul de rezervă și s-a arătat nemulțumit de mai multe decizii ale centralului Schnyder.