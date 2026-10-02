Polonia ne-a băgat în "junk" la fotbal. În 10 oameni, România a fost spulberată la Varșovia

Polonia ne-a băgat în &quot;junk&quot; la fotbal. În 10 oameni, România a fost spulberată la Varșovia Nationala Gică Hagi, în Polonia - România / Foto Sport Pictures
SPORT.RO
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România a suferit în Polonia al treilea eșec la rând în grupa din Liga Națiunilor. Polonia a spulberat naționala pregătită de Gheorghe Hagi, scor 6-0.

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RomaniaPoloniaGica Hagi
Din articol

La scurt timp după ce agenția de rating Standard & Poor’s (S&P) a decis că România nu merită, încă, retrogradarea în "junk", naționala a primit propriul verdict la Varșovia.

Eliminarea lui Drăgușin a compromis jocul naționalei

Meciul a început promițător pentru tricolori. Dornici să se revanșeze după înfrângerile cu Suedia și Bosnia-Herțegovina, elevii lui Gică Hagi s-au aruncat în atac încă din primele minute. Portarul Marcin Bulka a fost pus la încercare de Daniel Bîrligea și Tudor Băluță.

Totul s-a rupt pentru România în minutul 22, când Radu Drăgușin a încasat cartonașul roșu. Fundașul de la Fiorentina l-a pus la pământ pe Robert Lewandowski în care, din postura de ultim apărător, iar arbitrul Urs Schnyder l-a sancționat drastic. Centralul a dictat penalty pentru Polonia și l-a eliminat pe Drăgușin.

Legendarul Robert Lewandowski a înscris cu sânge rece de la 11 metri și a ajuns la 90 de goluri pentru naționala Poloniei. Au urmat apoi atacuri în valuri ale gazdelor, dar bara l-a salvat pe Otto Hindrich la "torpila" lui Przemyslaw Frankowski. Nicola Zalewski a fost și el aproape de 2-0 în minutul 37, când a ratat poarta din câțiva metri.

România a dat semne de viață pe finalul reprizei, când Ianis Hagi a șutat pe lângă poartă. Tatăl său a fost greu de stăpânit pe marginea terenului după eliminarea lui Drăgușin. Gică Hagi s-a certat constant cu arbitrul de rezervă și s-a arătat nemulțumit de mai multe decizii ale centralului Schnyder.

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Polonia - România / Foto Sport Pictures
Polonia - România / Foto Sport Pictures
Polonia - România / Foto Sport Pictures
Polonia - România / Foto Sport Pictures
Polonia - România / Foto Sport Pictures
Polonia - România / Foto Sport Pictures
Polonia - România / Foto Sport Pictures
Polonia - România / Foto Sport Pictures
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Catastrofă după pauză

Polonia nu ne-a mai dat speranțe după pauză. Robert Lewandowski a lovit în minutul 47, din pasa lui Zalewski. Acesta a trecut fără probleme de Coubiș și Rațiu, iar "Lewa" a îndeplinit o formalitate.

Două minute mai târziu, Virgil Ghiță a deviat în propria poartă o centrare a lui Frankowski. Numai că polonezii nu s-au oprit la 3-0.

În minutul 62 Răzvan Marin a trimis cu capul spre propria poartă, iar Piotr Zielinski a profitat de gafă și a deviat balonul în plasă pentru 4-0. Patru minute mai târziu, Jan Bednarek a înscris cu capul după o lovitură de colț. Tricolorii au rămas fără vlagă după pauză, Polonia a transformat meciul într-un joc demn de curtea școlii.

S-a terminat 6-0 pentru Polonia după ce starul Robert Lewandowski s-a distrat cu fundașii lui Hagi și a semnat "tripla" în minutul 86. A fost un meci greu de digerat pentru "Regele" Gheoghe Hagi, dar și pentru fanii echipei naționale.

După primele trei etape din Liga Națiunilor, clasamentul arată teribil pentru România lui Gică Hagi. Naționala a pierdut toate meciurile, a încasat 12 goluri și a înscris doar de trei ori.

Grupa României din Liga Națiunilor

  • Vineri, 25 septembrie: Polonia – Bosnia-Herțegovina 0-0, SuediaROMÂNIA 2-1
  • Luni, 28 septembrie, ora 21:45: ROMÂNIABosnia-Herțegovina 2-4, Suedia – Polonia 3-1
  • Vineri, 2 octombrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina – Suedia 1-1, Polonia – ROMÂNIA 6-0
  • Luni, 5 octombrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina – Polonia, ROMÂNIA – Suedia
  • Sâmbătă, 14 noiembrie, ora 21:45: ROMÂNIA – Polonia, Suedia – Bosnia-Herțegovina
  • Marți, 17 noiembrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina – ROMÂNIA, Polonia – Suedia
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