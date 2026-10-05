România - Suedia 0-1! Tricolorii au dat semne de viață insuficiente pentru a evita a patra înfrângere la rând în Liga Națiunilor

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Min. 90+6: Fluier final! România - Suedia se termină 0-1.

Min. 90+1: Ocazie pentru Suedia! Daniel Svensson îl driblează pe Coubiș și reia din careu în bară.

Min. 90: Meciul se prelungește cu minimum cinci minute.

Min. 89: Ultima schimbare și în tabăra Suediei: iese Bernhardsson, intră Skoglund.

Min. 84: Ocazie pentru România! Cicâldău centrează, iar lovitura de cap a lui Dennis Man este reținută de portarul oaspeților.

Min. 83: Ultima schimbare în tabăra României: iese Tănase, intră Cîrjan!

Min. 82: Mihăilă încasează cartonașul galben.

Min. 79: Ocazie pentru România! Voleul lui Mihăilă se duce pe lângă poarta oaspeților.

Min. 77: Schimbare la Suedia: intră Dahl, iese Nanasi.

Min. 75: Schimbare la Suedia: iese Zeneli, intră Bolin.

Min. 72: Ocazie pentru România! Johansson reține șutul lui Cicâldău.

Min. 69: Triplă schimbare la România: intră Ianis Hagi, Cicâldău și Mihăilă, ies Stanciu, Olaru și Răzvan Marin.

Min. 63: Ocazie pentru România! Dennis Man îl lasă pe contraatac cu o pasă pe Florin Tănase singur cu portarul. Șutul său este pe direcția lui Johansson, care reușește să respingă.

Min. 62: Eissat încasează cartonașul glaben.

Min. 58: Ocazie pentru România! Nicolae Stanciu șutează cu pământul din afara careului. Johansson reține cu mari probleme. Dennis Man a fost aproape să înscrie cu poarta goală.

Min. 54: Dublă schimbare la Suedia: intră Larrson și Svensson, ies Karlstrom și Gudmundsson.

Min. 53: Beijmo (Suedia) încasează cartonașul galben.

Min. 48: Răzvan Marin încasează cartonașul galben pentru un fault comis asupra lui Gudmundsson.

Min. 46: A început a doua repriză! Schimbare la pauză în tabăra României: Eissat intră în locul lui Bancu.

Min. 45+2: Suedia conduce cu 1-0 la pauză!

Min. 45: Ocazie pentru România! Dennis Man șutează puternic, însă mingea se duce peste poartă.

Min. 44: Ocazie pentru Suedia! Hindrich îl blochează 1 contra 1 pe Nanasi.

Min. 30: Ocazie pentru Suedia! Lindeloff reia cu capul peste poarta tricolorilor.

Min. 28: Moment hilar în apărarea României! Hindrich scapă în corner o minge ușoară.

Min. 26: Ocazie pentru Suedia! Bernhardsson este aproape să înscrie, însă ajunge târziu la o centrare pe jos și trimite pe lângă poartă.

Min. 19: Ocazie pentru Suedia! Gyokeres șutează peste poarta lui Hindrich.

Min. 15: Ocazie pentru România! Andrei Rațiu centrează periculos. Johansson respinge mingea în Smith, iar balonul putea să intre astfel în poartă.

Min. 13: GOL Suedia! Gyokeres deschide scorul cu poarta goală, la o fază în care defensiva tricolorilor și-a arătat din nou limitele. Nicolae Stanciu pierde mingea la 30 de metri de propria poartă. Bernhardsson îi centrează lui Nanasi, care reia în bară. Ulterior, Gyokeres îndeplinește doar o simplă formalitate.

Min. 10: Andrei Rațiu centrează periculos, însă apărarea oaspeților este atentă.

Min. 8: Centrarea lui Nicușor Bancu se oprește în blocajul defensivei suedeze.

Min. 5: Bancu încasează primul cartonaș galben al meciului.

Min. 4: Un prim moment periculos pentru Suedia! Nanasi dă pe lângă minge din careu, după o acțiune cursivă reușită de coechipierii săi.

Min. 3: România încearcă să preia inițiativa. Publicul strigă mesaje împotriva FRF.

Min. 1: A început meciul!

Echipele de start: