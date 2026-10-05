GALERIE FOTO România - Suedia 0-1! Tricolorii au dat semne de viață insuficiente pentru a evita a patra înfrângere la rând în Liga Națiunilor

România - Suedia 0-1! Tricolorii au dat semne de viață insuficiente pentru a evita a patra înfrângere la rând în Liga Națiunilor Nationala
Alexandru Hațieganu
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România - Suedia se joacă pe Arena Națională din București.

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Romania - SuediaLiga NatiunilorGheorghe HagiRomania - Suedia LIVE
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România - Suedia 0-1 (Gyokeres 13')

Imagini din România - Suedia

  • Romania suedia liga natiunilor 5102026
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Min. 90+6: Fluier final! România - Suedia se termină 0-1. 

Min. 90+1: Ocazie pentru Suedia! Daniel Svensson îl driblează pe Coubiș și reia din careu în bară.

Min. 90: Meciul se prelungește cu minimum cinci minute. 

Min. 89: Ultima schimbare și în tabăra Suediei: iese Bernhardsson, intră Skoglund. 

Min. 84: Ocazie pentru România! Cicâldău centrează, iar lovitura de cap a lui Dennis Man este reținută de portarul oaspeților.

Min. 83: Ultima schimbare în tabăra României: iese Tănase, intră Cîrjan!

Min. 82: Mihăilă încasează cartonașul galben.

Min. 79: Ocazie pentru România! Voleul lui Mihăilă se duce pe lângă poarta oaspeților.

Min. 77: Schimbare la Suedia: intră Dahl, iese Nanasi. 

Min. 75: Schimbare la Suedia: iese Zeneli, intră Bolin. 

Min. 72: Ocazie pentru România! Johansson reține șutul lui Cicâldău.

Min. 69: Triplă schimbare la România: intră Ianis Hagi, Cicâldău și Mihăilă, ies Stanciu, Olaru și Răzvan Marin.

Min. 63: Ocazie pentru România! Dennis Man îl lasă pe contraatac cu o pasă pe Florin Tănase singur cu portarul. Șutul său este pe direcția lui Johansson, care reușește să respingă.

Min. 62: Eissat încasează cartonașul glaben.

Min. 58: Ocazie pentru România! Nicolae Stanciu șutează cu pământul din afara careului. Johansson reține cu mari probleme. Dennis Man a fost aproape să înscrie cu poarta goală. 

Min. 54: Dublă schimbare la Suedia: intră Larrson și Svensson, ies Karlstrom și Gudmundsson.

Min. 53: Beijmo (Suedia) încasează cartonașul galben.

Min. 48: Răzvan Marin încasează cartonașul galben pentru un fault comis asupra lui Gudmundsson.

Min. 46: A început a doua repriză! Schimbare la pauză în tabăra României: Eissat intră în locul lui Bancu. 

Min. 45+2: Suedia conduce cu 1-0 la pauză!

Min. 45: Ocazie pentru România! Dennis Man șutează puternic, însă mingea se duce peste poartă.

Min. 44: Ocazie pentru Suedia! Hindrich îl blochează 1 contra 1 pe Nanasi. 

Min. 30: Ocazie pentru Suedia! Lindeloff reia cu capul peste poarta tricolorilor. 

Min. 28: Moment hilar în apărarea României! Hindrich scapă în corner o minge ușoară.

Min. 26: Ocazie pentru Suedia! Bernhardsson este aproape să înscrie, însă ajunge târziu la o centrare pe jos și trimite pe lângă poartă.

Min. 19: Ocazie pentru Suedia! Gyokeres șutează peste poarta lui Hindrich.

Min. 15: Ocazie pentru România! Andrei Rațiu centrează periculos. Johansson respinge mingea în Smith, iar balonul putea să intre astfel în poartă.

Min. 13: GOL Suedia! Gyokeres deschide scorul cu poarta goală, la o fază în care defensiva tricolorilor și-a arătat din nou limitele. Nicolae Stanciu pierde mingea la 30 de metri de propria poartă. Bernhardsson îi centrează lui Nanasi, care reia în bară. Ulterior, Gyokeres îndeplinește doar o simplă formalitate.

Min. 10: Andrei Rațiu centrează periculos, însă apărarea oaspeților este atentă.

Min. 8: Centrarea lui Nicușor Bancu se oprește în blocajul defensivei suedeze.

Min. 5: Bancu încasează primul cartonaș galben al meciului.

Min. 4: Un prim moment periculos pentru Suedia! Nanasi dă pe lângă minge din careu, după o acțiune cursivă reușită de coechipierii săi.

Min. 3: România încearcă să preia inițiativa. Publicul strigă mesaje împotriva FRF.

Min. 1: A început meciul!

Echipele de start:

  • România (4-2-3-1): Hindrich - Rațiu, Coubiș, M. Ilie, Bancu - R. Marin, Vl. Dragomir - Man, Stanciu, Olaru - Fl. Tănase.
  • Rezerve: I. Radu, Cojocaru, Eissat, T. Băluță, Cicâldău, Mihăilă, I. Hagi, Opruț, Screciu, Cîrjan, Moruțan, Strata
  • Selecționer: Gică Hagi

  • Suedia (4-4-2): Johansson - Beijmo, Smith, Lindelöf, Gudmundsson - Bernhardsson, Karlstrom, Bergvall, Nanasi - Zeneli, Gyokeres
  • Rezerve: Tornqvist, Ellborg, Svensson, Abraham, Bolin, Swdberg, Sema, Skoglund, Erikkson, Dahl, Larsson
  • Selecționer: Graham Potter

România va întâlni Suedia luni, de la ora 21:45, pe Arena Națională din București. Selecționata României a pierdut primele sale trei partide din această fereastră internațională a Ligii Națiunilor: 1-2 cu Suedia pe 25 septembrie (Strawberry Arena - Solna), 2-4 cu Bosnia-Herțegovina pe 28 septembrie (Arena Națională) și 0-6 cu Polonia pe 2 octombrie (Stadion Național - Varșovia).

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Hagi nu dispunde de un atacant clasic de careu. În acest context ar putea juca împotriva Suediei pentru postul de vârf cu Florin Tănase, Dennis Man sau Ianis Hagi. AICI ce a declarat Iosif Rotariu, duminică, la VOYO SPORT LIVE.

Hagi a explicat că își păstrează încrederea în jucătorii echipei naționale, pe care îi consideră capabili să obțină performanțe, dar a precizat că trebuie schimbate anumite lucruri pentru ca rezultatele să apară.

'Eu am încredere în această echipă, pentru că acești băieți au făcut campionate europene, au performat la tineret și la seniori. E o performanță, echipa are performanță, echipa poate să producă aceste lucruri. Noi trebuie să schimbăm ceva pentru ca ei să aibă rezultate.

De aici vine încrederea mea în ei. Și va fi în continuare, pentru că eu am un bloc de jucători cu experiență. E un parcurs care trebuie făcut, ei trebuie să joace. Nu mai am încredere atunci când nu mai am încredere și văd că lucrurile nu merg bine. Atunci stați liniștiți că voi ști care este momentul', a spus Gheorghe Hagi, duminică, într-o conferință de presă.

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