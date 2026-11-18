Starul belgian este asaltat cu oferte și ar putea schimba echipa, după un an și jumătate lângă Vezuviu. Pe lângă formațiile din MLS și Premier League, pe lista echipelor interesate de KDB este și PSV Eindhoven.

PSV Eindhoven, ofertă pentru transferul lui De Bruyne

Campioana Olandei vrea să dea o adevărată lovitură de imagine și să profite de dorința lui De Bruyne de a se muta acasă, în Lumburg, lângă Eindhoven, scrie Telegraaf.

Acum, PSV a făcut deja o ofertă de două milioane de euro pentru a-l transfera pe De Bruyne, dar este de așteptat ca Napoli să solicite o sumă mai mare.

Oricum, pentru mijlocașul belgian, olandezii trebuie să facă un efort financiar semnficiativ și să-i ofere un salariu pe măsură. Acesta este și motivul pentru care PSV ar vrea să scape de Dennis Man, unul dintre cei mai bine plătiți jucători din echipă.

Kevin De Bruyne are un salariu anual de 5 milioane de euro, însă sursa amintită mai sus notează că stagiunea 2026/2027 este ultima pentru starul belgian în Serie A.

În ciuda înțelegerii până în vară, De Bruyne ar putea părăsi echipa încă din mercato de vară. Rămâne de văzut dacă PSV va plusa pentru fostul star de la Manchester City.