În mod normal, echipele serioase evită schimbările masive ale primului "11"

Graham Potter, selecționerul Suediei, a folosit în meciul cu Polonia șase titulari din partida cu România, în condițiile în care Emil Holm și Alexander Isak s-au accidentat și au părăsit lotul, iar alți trei titulari din a doua partidă au fost folosiți în primul test din această grupă.

În schimb, Gică Hagi, selecționerul României, a schimbat pentru al doilea meci 9 dintre titularii folosiți contra Suediei, iar Ianis Hagi, Radu Drăgușin, Andrei Rațiu, Nicușor Bancu și Răzvan Marin au fost lăsați în afara lotului. Din apărarea folosită pe Nationalarenan din Solna, doar Ionuț Radu a fost păstrat între buturi, în timp ce Andrei Coubiș a fost transformat din stoper în fundaș dreapta. Liniile de mijloc și atac au suferit schimbări la fel de mari, motivul oficial fiind odihnirea fotbaliștilor, în condițiile în care puțini dintre "tricolori" sunt titulari meci de meci la echipele de club.

Decizia lui Gică Hagi este una șocantă pentru cunoscătorii fenomentului. În lumea fotbalului, astfel de schimbări tectonice în alcătuirea echipei sunt rezervate meciurilor amicale, făcă nicio miză importantă. Dar chiar și în partidele de pregătire schimbările se fac treptat, de cele mai multe ori componenții primului "11" fiind înlocuiți la câteva minute pentru a nu crea un șoc în prestația echipei. Acesta este și motivul pentru care inclusiv naționale foarte puternice, cu loturi de calitate, precum Spania, Franța sau Anglia, evită să folosească echipe total diferite în meciuri consecutive.

În trecut, folosirea unei formule neomogenizate de echipă, cu jucători care nu au jucat deloc împreună, erau folosite de antrenor doar pentru trialuri sau pentru a scăpa de anumiți jucători care fuseseră aduși de conducere pentru capul băncii tehnice. Fără relații de joc construite și fără o disciplină tactică dată de jucarea unui număr de meciuri împreună, astfel de echipe aveau rezultate slabe, creând un pretext pentru staff-ul tehnic, în încercarea de a pune pe liber anumiți jucători indezirabili.

SUEDIA

Jucătorii folosiți de Suedia contra României:

Viktor Johansson - Emil Holm (Daniel Svensson), Carl Starfelt (Hjalmar Ekdal), Victor Lindelof, Elliot Stroud - Alexander Bernhardsson (Patrik Walemark), Lucas Bergvall, Yasin Ayari, Sebastian Nenasi (Gabriel Gudmundsson) - Viktor Gyokeres (Benjamin Nygren), Alexader Isak

Jucătorii folosiți de Suedia contra Poloniei:

Viktor Johansson - Daniel Svensson, Carl Starfelt, Victor Lindelof, Gabriel Gudmundson - Patrik Walemark (Alexander Berndhardsson), Lucas Bergvall, Yasin Ayari (Williot Swedberg), Besfort Zeneli (Sebastian Nenasi) - Benjamin Nygren (Hugo Larsson), Viktor Gyokeres (Jesper Karlstrom)

ROMÂNIA

Jucătorii folosiți de România contra Suediei:

Ionuț Radu - Andrei Rațiu, Radu Drăgușin, Andrei Coubiș, Nicușor Bancu - Tudor Băluță (Vladimir Screciu), Virgil Ghiță - Ianis Hagi (Florin Tănase), Răzvan Marin (Nicolae Stanciu), Dennis Man (Vlad Dragomir) - Louis Munteanu (Valentin Mihăilă)

Jucătorii folosiți de România contra Bosniei:

Ionuț Radu - Andrei Coubiș, Ovidiu Burcă (Tony Strata), Matei Ilie, Lisav Eissat - Darius Olaru (Alexandru Cicâldău), Vlad Dragomir, Vladimir Screciu (David Matei), Nicolae Stanciu (Olimpiu Moruțan) - Daniel Bîrligea, Valentin Mihăilă (Louis Munteanu)