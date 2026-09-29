Gheorghe Hagi a fost văzut de mulți drept salvatorul fotbalului românesc. Din postura de decar al naționalei, el chiar s-a ridicat la nivelul acestui statut. Din păcate, ca selecționer, devine „groparul“ primei reprezentative.

În primul său mandat, în 2001, Hagi a fost antrenorul care a „reușit“ să rateze o calificare la Mondiale, după trei prezențe consecutive ale tricolorilor la turneul final cu regretatul Emeric Ienei (1990) și cu Anghel Iordănescu (1994, 1998). Rateul de la barajul cu Slovenia, cea mai slabă adversară pe care sorții ne puteau oferi, a lăsat România lui Hagi acasă, la CM 2002. Acest eșec, în care tânărul selecționer de atunci și-a arătat limitele tactice, a devenit punctul de plecare pentru o serie neagră de care n-am scăpat nici acum: șapte calificări succesive ratate la Mondiale!

Hagi, doar al doilea selecționer fără victorie în primele două partide oficiale

Acum, la revenirea sa pe banca naționalei, Hagi a demonstrat că, în ciuda trecerii celor 25 de ani de la primul mandat, face gafe mari, în continuare. Greșeala pe care a comis-o, în ceea ce privește stabilirea strategiei pentru debutul campaniei Nations League, tocmai l-a trimis în istoria neagră a primei reprezentative.

Concret, Hagi e doar al doilea selecționer, în acest secol, care nu bate pe nimeni în primele sale două partide oficiale. Pentru că, după 1-2 cu Suedia la Stockholm, acum a venit eșecul usturător de acasă, 2-4 cu Bosnia.

Până la Hagi, singurul selecționer care își începuse mandatul atât de prost era Edward Iordănescu. Și acesta a „reușit“ să lege două înfrângeri, în primele sale partide oficiale, ambele în Nations League, ediția 2022-2023: 0-2 cu Muntenegru și 0-1 cu Bosnia. Abia la al 5-lea meci pe banca României (avusese și două amicale înainte de Nations League), Edi și-a trecut în cont un succes, în etapa a 3-a a Ligii Națiunilor: 1-0 cu Finlanda.

Hagi riscă să rămână singur în clubul nedorit al naționalei

Problema lui Hagi e că, după un meci pierdut cu Bosnia acasă – era considerată partida cea mai accesibilă din această campanie! – urmează o deplasare dificilă. Vineri (ora 21:45), la Varșovia, România va întâlni Polonia lui Robert Lewandowski. În cazul nefericit în care am suferi încă o înfrângere, Hagi ar rămâne singur în clubul nedorit al fotbalului românesc: primul selecționer care nu bate pe nimeni în primele sale trei meciuri oficiale!