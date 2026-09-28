Laurențiu Reghecampf (51 de ani) a revenit după nouă ani la fosta campioană a României și va avea ca obiectiv câștigarea titlului, chiar dacă FCSB se află pe locul 11 după primele 10 etape.

Înainte de a apela la ”Reghe”, Becali a vrut să-l aducă pe Ianis Zicu (42 de ani), fostul antrenor de la Farul Constanța și Metaloglobus, dar în cele din urmă mutarea nu s-a mai realizat, chiar dacă acesta și-a dat acordul pentru a prelua FCSB.

Ianis Zicu a dezvăluit de ce nu a mai ajuns la FCSB

Fost jucător la Poli Timișoara, Dinamo și Rapid, Ianis Zicu a dezvăluit discuția purtată cu Gigi Becali și singura dorință pe care i-a înaintat-o înainte de a semna cu FCSB.

”Simplu. M-a sunat domnul Becali, am vorbit de câteva ori, am spus că vreau să merg și atât. Apoi s-au pus niște piedici. Nu știu cine a vorbit. S-a spus că nu se caută un fost dinamovist acolo, dar nu cred că ăsta a fost motivul.

Eu am avut o singură cerere și i-am spus domnului Becali să vorbesc doar cu el, să nu vorbesc cu altcineva. Să vorbesc cu el legat de echipă în fiecare zi, despre orice problemă apare.

Din ce am înțeles, antrenorii sunt lăsați să facă ei prima dată. Dacă lucrurile nu funcționează se bagă domnul Becali. Asta a fost singura cerere. Am ajuns acolo? Știu eu dacă suna la pauză? N-am ajuns, nu s-a dus discuția mai departe”, a spus Ianis Zicu, la Digi Sport.

Ce s-a întâmplat cu Reghecampf după al doilea mandat la FCSB

După ce a plecat de la FCSB în 2017, Reghecampf a mers la Al Wahda și, ulterior, le-a mai antrenat pe Al Wasl și Al Ahli, înainte să revină în 2021 în România, ca să o antreneze pe Universitatea Craiova.

După ce a stat pe banca oltenilor un singur sezon, ”Reghe” a pregătit-o pe Neftchi Baku și s-a întors, pe urmă, din nou în România, tot la Universitatea Craiova. Al doilea mandat la echipa din Bănie a fost însă mai scurt.

Până să revină la FCSB, Reghecampf a mai fost pe banca celor de la Al Tai, Al Hilal Omdurman și Esperance Tunis.