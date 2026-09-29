Pare greu de crezut acum însă, când au avut loc primele dueluri fotbalistice între România și Bosnia, la începutul anilor 2000, naționala noastră nu stătea „la discuții“ cu această adversară.
România, o echipă mică: ce a pățit naționala, în ultimele 18 luni, șocant!
În septembrie 2002 și în iunie 2003, am dat piept cu Bosnia, în preliminariile Campionatului European din 2004. Și, de fiecare dată, am câștigat fără emoții. A fost 3-0, la Sarajevo, meci în care au înscris Chivu, Dorinel Munteanu și Ionel Ganea. Apoi, la Craiova, alt succes fără drept de apel, 2-0, cu reușitele semnate de Mutu și Ganea. Numai trecerea în revistă a marcatorilor din aceste partide demonstrează de ce ne „distram“ pe vremuri cu Bosnia.
Astăzi, din păcate, rolurile s-au inversat. Iar statistica confirmă această realitate tristă pentru noi.
România, bătută de trei ori în 18 luni de Bosnia!
Primul nostru eșec fotbalistic, în fața Bosniei, a venit abia în 2011, în preliminariile Euro 2012. La Zenica, Ibisevic și Dzeko au înscris golurile unui succes istoric, în premieră, în fața României: 2-1. La București însă ne-am luat revanșa, pe Stadionul din Giulești: 3-0 (Mutu și Marica, ultimul reușind o dublă).
În 2022, în campania din Nations League, echilibrul s-a păstrat: ei ne-au bătut cu 1-0 la Zenica, noi am câștigat cu 4-1 la București. Cu precizarea că succesul nostru a venit în ultima etapă, când nimic nu mai conta: România lui Edward Iordănescu era deja „condamnată“ la ultimul loc în grupă și la retrogradarea în Liga C, pe când Bosnia își asigurase deja locul 1 și promovarea în B.
După dubla din Nations League, în 2022, Bosnia a trecut la un alt nivel, devenind coșmarul nostru fotbalistic! Rezultatele din ultimele 18 luni fix asta demonstrează. Pentru că, între martie 2025 – septembrie 2026, Bosnia ne-a bătut pe unde ne-a prins:
*21 martie 2025 (preliminariile CM 2026): România – Bosnia, scor 0-1
*15 noiembrie 2025 (preliminariile CM 2026): Bosnia – România, scor 3-1
*28 septembrie 2026 (Nations League): România – Bosnia, scor 2-4
Am făcut Bosnia mare și când era praf și pulbere
Bosnia a devenit coșmarul nostru fotbalistic, fără să fie vreo forță la nivel internațional. În martie 2025, când ne-a bătut la București, cu regretatul Mircea Lucescu pe bancă, această națională venea după o serie catastrofală: o singură victorie în ultimele 13 partide. Și încă un amănunt șocant: Bosnia, care ne-a bătut cu Mircea Lucescu tur-retur, fusese umilită, în preliminariile Euro 2024 de... Luxemburg! Iată rezultatele înregistrate:
*20 iunie 2023: Bosnia – Luxemburg 0-2
*16 noiembrie 2023: Luxemburg – Bosnia 4-1
Dar nici acum, când a făcut instrucție cu noi pe „Arena Națională“, după acest 4-2, Bosnia nu e nicidecum o „sperietoare“ la nivel internațional. La Cupa Mondială din această vară, selecționata pregătită de Sergej Barbarez a avut următoarele rezultate:
*1-1 cu Canada
*1-4 cu Elveția
*3-1 cu Qatar
*0-2 cu SUA
În clasasmentul FIFA, Bosnia ocupă locul 61 în lume, în timp ce România e pe 54 în ierarhia live, actualizată în timp real.