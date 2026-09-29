Pare greu de crezut acum însă, când au avut loc primele dueluri fotbalistice între România și Bosnia, la începutul anilor 2000, naționala noastră nu stătea „la discuții“ cu această adversară.

România, o echipă mică: ce a pățit naționala, în ultimele 18 luni, șocant!

În septembrie 2002 și în iunie 2003, am dat piept cu Bosnia, în preliminariile Campionatului European din 2004. Și, de fiecare dată, am câștigat fără emoții. A fost 3-0, la Sarajevo, meci în care au înscris Chivu, Dorinel Munteanu și Ionel Ganea. Apoi, la Craiova, alt succes fără drept de apel, 2-0, cu reușitele semnate de Mutu și Ganea. Numai trecerea în revistă a marcatorilor din aceste partide demonstrează de ce ne „distram“ pe vremuri cu Bosnia.

Astăzi, din păcate, rolurile s-au inversat. Iar statistica confirmă această realitate tristă pentru noi.