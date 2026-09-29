Conspirație ireală despre Vinicius! Starul lui Real Madrid, înlocuit cu o clonă după Mondial

O teorie a conspirației ireală, care circulă în Brazilia, susține că Vinicius a dispărut în circumstanțe misterioase și că starul lui Real Madrid a fost înlocuit de o dublură pentru a-și îndeplini contractele de publicitate.

Vinicius, subiectul unei teorii a conspirației

Unii internauți susțin că jucătorul văzut în timpul cantonamentului „Selecao”, dinaintea amicalului de astăzi contra Australiei, nu este adevăratul Vinicius. Ei spun că Vinicius purtând tricoul Braziliei nu are tatuajele pe coapse ale extremei stânga de la Real Madrid.

„O teorie a conspirației complet nebunească spune că CIA, Rothschildzii (o influentă dinastie europeană de origine germano-evreiască, care a fondat importante instituții bancare și financiare la sfârșitul secolului al XVIII-lea) și Elitele l-au ucis și l-au înlocuit pe Vinicius după Cupa Mondială”, notează BlackBondPtv, conform Marca.