Conspirație ireală despre Vinicius! Starul lui Real Madrid, înlocuit cu o clonă după Mondial

O teorie a conspirației ireală, care circulă în Brazilia, susține că Vinicius a dispărut în circumstanțe misterioase și că starul lui Real Madrid a fost înlocuit de o dublură pentru a-și îndeplini contractele de publicitate.
Vinicius, subiectul unei teorii a conspirației
Unii internauți susțin că jucătorul văzut în timpul cantonamentului „Selecao”, dinaintea amicalului de astăzi contra Australiei, nu este adevăratul Vinicius. Ei spun că Vinicius purtând tricoul Braziliei nu are tatuajele pe coapse ale extremei stânga de la Real Madrid.
„O teorie a conspirației complet nebunească spune că CIA, Rothschildzii (o influentă dinastie europeană de origine germano-evreiască, care a fondat importante instituții bancare și financiare la sfârșitul secolului al XVIII-lea) și Elitele l-au ucis și l-au înlocuit pe Vinicius după Cupa Mondială”, notează BlackBondPtv, conform Marca.
Schimbarea de look alimentează teoriile conspirației
Schimbarea de look a lui Vinicius servește și ea drept combustibil pentru a alimenta focul acestei conspirații excentrice, care a luat naștere în principal pe forumuri și conturi de TikTok din Brazilia în septembrie 2026.
Unii au mers chiar atât de departe încât au legat transformarea fizică a lui Vinicius și introducerea unei dubluri cu presupusa invazie extraterestră reptiliană din timpul Cupei Mondiale pentru a-i răpi pe Vinicius și Neymar.
„Trebuie să vă spun că am visat din nou despre extratereștri care invadează terenul de fotbal din Miami. Și am văzut clar cum i-au luat pe jucători în prima navă care a sosit. Eram în interiorul acelei nave.
Când nava s-a înălțat, nava-mamă a sosit și a răpit mii de oameni de pe terenul de fotbal. Am văzut atâtea țipete, atâtea plânsete, atâtea lacrimi și suferință”, a spus Vo Bahiana într-un videoclip care a devenit viral în întreaga lume.
„Clarvăzătorul Vo Bahiana a profețit fără succes”, au precizat ironic spaniolii de la Marca.
Anturajul lui Vinicius și Real Madrid ignoră complet această teorie ireală a conspirației apărută pe internet.