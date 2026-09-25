Ionuț Radu, optimist după eșecul cu Suedia: ”A fost puțină neșansă!”

Ionuț Radu, optimist după eșecul cu Suedia: ”A fost puțină neșansă!” Nationala
SPORT.RO
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România a pierdut primul meci din campania de Nations League, scor 1-2 contra Suediei.

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SuediaRomaniaNations LeagueIonut Radu
Din articol

Suedezii au deschis scorul prin Alexander Isak în minutul 20, însă Dennis Man a reușit să restabilească egalitatea după nouă minute. Scorul final a fost stabilit pe finalul primei reprize, când Gyokeres l-a învins pe Ionuț Radu. 

Ionuț Radu: ”Trebuie să începem de la prestația pe care am avut-o în seara asta!”

  • Razvan marin 25
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În repriza secundă, suedezii au avut și un gol anulat, al lui Stroud, după un henț comis de Alexander Isak.

Ionuț Radu, portarul echipei naționale, s-a arătat mulțumit de jocul echipei naționale din meciul cu Suedia. Goalkeeper-ul a transmis că a avut ghinion la al doilea gol al suedezilor. 

Totuși, Radu are mare încredere că România va arăta din ce în ce mai bine la următoarele meciuri din campania de Nations League.

Se putea mai mult, am jucat contra unei echipe cu mare experiență, jucătorii sunt la un nivel foarte înalt. Cred că am făcut un joc foarte bun. A fost puțină neșansă, a fost Gyokeres acolo. A fost gol, asta a fost. A fost un meci bun din partea tuturor și trebuie să începem de la prestația pe care am avut-o în seara asta”, a spus Ionuț Radu după meci.

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