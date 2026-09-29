Notele tricolorilor după dezastrul cu Bosnia: remarcatul lui Hagi, cel mai slab fotbalist de câmp!

Mare noroc a avut Federația Română de Fotbal că meciul cu Bosnia s-a desfășurat cu porțile închise! Pentru că, la ce strategie strâmbă a făcut selecționerul Gheorghe Hagi, abordând partida cu garnitura a doua, rezultatul ar fi fost taxat, pe bună dreptate, de reacția acidă a tribunelor.

Așa însă, acest 2-4 cu Bosnia, care ne putea da chiar vreo 6-7 goluri, a fost văzut de români la televizor. Și, când meciul a devenit insuportabil, oamenii au avut opțiunea de a schimba canalul, pentru a-și proteja nervii.

Din păcate, partida de luni ne-a demonstrat că avem foarte mulți jucători departe de standardele internaționale. Atenție: nu vorbim despre rigorile fotbalului european de elită. Ai noștri nu fac față nici în Liga B a Națiunilor! Și, după România – Bosnia, mulți dintre ei au rămas „corigenți“ din punct de vedere fotbalistic.