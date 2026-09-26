Graham Potter nu s-a abținut după cea mai controversată fază din Suedia - România: „Ai putut simți cum toți sunt înșelați”

Graham Potter nu s-a abținut după cea mai controversată fază din Suedia - România: „Ai putut simți cum toți sunt înșelați” Nationala
SPORT.RO
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Graham Potter a comentat cea mai controversată fază din Suedia - România.

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Echipa națională a început cu stângul noua campanie de UEFA Nations League. Reprezentativa Suediei s-a impus cu scorul de 2-1, Isak și Gyokeres marcând golurile, pe când pentru „tricolori” a punctat Dennis Man.

Graham Potter nu s-a abținut după cea mai controversată fază din Suedia - România

Totuși, scorul de pe tabelă putea fi mai mare. În actul secund, Suedia a punctat, din nou, prin Elliot Stroud. Fundașul a trimis imparabil de la marginea careului, spre încântarea fanilor aflați în tribune.

Deși golul a fost superb, acesta nu a fost validat. Motivul? Un ofsaid la Isak în faza premergătoare reușitei. La conferința de presă de după meci, Graham Potter a criticat decizia „centralului”, deoarece, după părerea sa, nimeni nu a văzut ilegalitatea făcută de atacantul lui Liverpool.

„Am fost împotriva VAR de la început, dar înțeleg de ce fotbalul a ales să-l introducă. Pentru că VAR îi ajută pe arbitri. Majoritatea deciziilor VAR sunt corecte. Aceasta este realitatea.

Personal, apreciez imperfecțiunea unui arbitru care ia o decizie greșită. Apreciez că trebuie să înveți să gestionezi acest tip de adversitate în același mod în care înveți din alte eșecuri din viață. Dar fotbalul, ca industrie, nu este de acord cu mine în această privință.

De obicei, îi spun asistentului meu: 'Vrem ca toate deciziile să fie întotdeauna complet corecte?' Răspunsul este nu. Asta ar spulbera toată frumusețea fotbalului.

(n.r. despre golul anulat al lui Elliot Stroud) A fost un henț pe care nimeni nu l-a văzut. Nici ei, nici noi, nici eu, nici arbitrul și s-a întâmplat cu mult înainte de golul lui Elliot.

Un gol incredibil, apropo, și toată lumea s-a gândit 'Uau, primul lui gol, genial'. Ai putut simți cum toți cei din arenă au fost înșelați și pot înțelege de ce”, a spus Graham Potter, la finalul meciului cu România, potrivit Goteborgs-Posten.

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Graham Potter
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Desfășurarea duelului Suedia - România 

Partida de pe „Strawberry Arena” a început cu Suedia la timonă, elevii lui Graham Potter dominând autoritar în primele 10 minute. Ulterior, „tricolorii” au echilibrat, însă reușita a venit pentru gazde.

Ayary i-a pasat excelent în profunzime lui Isak, Ghiță nu a putut interveni, iar, în ciuda eforturilor făcute de Ionuț Radu, atacantul de 150 de milioane de euro a lui Liverpool a deschis tabela în minutul 20.

Spre încântarea fanilor din România, elevii lui Gică Hagi au dat replica la scurt timp. După un contra-atac fulger, Andrei Rațiu i-a pasat lui Dennis Man, iar ceea ce a urmat a fost de-a dreptul de vis.

Atacantul lui PSV a trecut superb de experimentatul Lindelof, a șutat, iar Johansson nu a avut nicio șansă să intervină. La scurt timp, Dennis Man a mai avut o ocazie, în minutul 33, însă execuția sa a trecut puțin pe lângă poartă.

Totuși, oaspeții s-au aflat în avantaj la pauză. Gyokeres a marcat fix înainte ca arbitrul să trimită echipele la vestiare. Atacantul lui Arsenal a șutat puternic, iar Drăgușin nu a reușit să respingă, fundașul respingând în proprie poartă.

La scurt timp după ce actul secund a început, Stroud a înscris superb. Din fericire pentru suporterii români, VAR a intervenit, iar reușita a fost anulată. Motivul? Un henț la Isak în faza premergătoare golului. În cele din urmă, spre nefericirea fanilor români, scorul a rămas 2-1 în favoarea Suediei.

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