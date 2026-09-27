VIDEO EXCLUSIV Un nou fundaș dreapta pentru națională?! Ce se poate întâmpla cu Andrei Rațiu: ”Mai mult ca sigur!”

Un nou fundaș dreapta pentru națională?! Ce se poate întâmpla cu Andrei Rațiu: ”Mai mult ca sigur!” Nationala
SPORT.RO
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După eșecul din primul meci din Nations League, cu Suedia, scor 1-2, România se pregătește acum de partida de acasă contra Bosniei.

TAGS:
RomaniaGica HagiAndrei Ratiuandrei coubisBogdan LobontRazvan Rat
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Meciul este programat luni, de la 21:45 și poate fi urmărit în format LIVE TEXT pe Sport.ro.

Bogdan Lobonț crede că Gică Hagi îi poate schimba postul lui Andrei Rațiu

  • Suedia romania liga natiunilor 25092026
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Bogdan Lobonț este convins că Gică Hagi va renunța la sistemul cu trei fundași centrali pe care România l-a abordat la meciul cu Suedia. Pentru partida cu Bosnia, fostul mare portar crede că ”Regele” va reveni la sistemul cu o apărare formată din patru, însă este convins că Hagi ar putea face o schimbare majoră.

Având în vedere aportul ofensiv pe care Andrei Rațiu l-a avut în meciul cu Suedia, Lobonț crede că fundașul lateral de la Rayo Vallecano ar putea evolua în linia mediană, iar locul său în compartimentul defensiv să fie ocupat de un alt jucător.

Concret, Lobonț crede că Andrei Coubiș ar putea juca pe postul de fundaș dreapta. La centru, fostul portar îi vede pe Andrei Burcă și pe Radu Drăgușin, în timp ce pe partea stângă, Nicușor Bancu rămâne neschimbat. 

Mai mult ca sigur dispare un fundaș central. Eu fac un exercițiu de imaginație și spun că Rațiu a avut un randament foarte bun, a arătat-o și în structura de joc pe care a avut-o România la Solna, cu Rațiu puțin mai sus în zona terenului. Și atunci Coubiș poate să joace fundaș dreapta. Ok, nu are dinamica lui Rațiu, dar e de un profil mai defensiv. Cu urcările lui Rațiu, pe care le-a arătat cu Suedia, cu Rațiu și Man mai sus, e important cine ocupă spațiul lăsat liber de Rațiu. 

Coubiș a acoperit foarte bine spațiul ăsta. Probabil asta va încerca și Bosnia, orice minge recuperată să joace în spațiul liber lăsat de Rațiu. Fac un exercițiu de imaginație și spun Coubiș, fundaș dreapta, Drăgușin, Burcă, Bancu, iar Rațiu în linia de mijloc”, a spus Bogdan Lobonț la VOYO SPORT LIVE.

Răzvan Raț este și el de părere că Gică Hagi va reveni la apărarea în patru, însă consideră că Andrei Rațiu este ”bătut în cuie” în flancul drept, la fel ca Bancu și Radu Drăgușin. Singura întrebare pe care și-o pune fostul internațional este cine va face cuplu cu Radu Drăgușin în centrul apărării. Raâ este de părere că, având în vedere prestația modestă a lui Virgil Ghiță, în formula de start ar putea apărea Andrei Coubiș.

Dacă jucăm în patru, dispare un fundaș central. Eu cred că Rațiu e bătut în cuie, Bancu nu cred că dispare din echipă.. Dacă mă întrebați pe mine, trei sunt bătuți în cuie: Bancu, în stânga, Rațiu, în dreapta și Drăgușin. Apoi, în teorie, pentru că Ghiță nu a făcut cel mai bun meci, ar putea fi Coubiș, care nu s-a mișcat rău”, a adăugat Raț. 

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