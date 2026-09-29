Mihai Stoica a făcut praf un tricolor după România - Bosnia: ”Nu știu cum poate să se uite în ochii coechipierilor!”

Mihai Stoica a făcut praf un tricolor după România - Bosnia: ”Nu știu cum poate să se uite în ochii coechipierilor!” Nationala
SPORT.RO
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România - Bosnia s-a încheiat cu scorul de 2-4 în Nations League.

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RomaniabosniaMihai Stoica
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Bosniacii au deschis scorul după 12 minute, prin Gigovic, iar Muharemovic a dublat avantajul Bosniei în minutul 19. Daniel Bîrligea a redus din diferență în minutul 28 cu o lovitură de cap, dar, până la pauză, Tabakovic a marcat pentru 3-1 (minutul 40). Mahmic a făcut 4-1 în minutul 55, iar Cicâldău a stabilit scorul final în minutul 62.

Mihai Stoica i-a desființat pe tricolori

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Gheorghe Hagi, în România - Bosnia / Foto Sport Pictures
Coubiș, în România - Bosnia / Foto Sport Pictures
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Mihai Stoica nu a avut milă de tricolori după eșecul suferit pe Arena Națională în fața Bosniei. Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB spune că singurul lucru bun din meciul cu Bosnia este că Gică Hagi va înțelege în sfârșit ce jucători nu trebuie să mai convoace la prima reprezentativă.

Oficialul roș-albaștrilor a dat vina pe lipsa de valoare din rândul tricolorilor și a criticat dur cuplul de fundași centrali din meciul cu Bosnia, Andrei Burcă și Matei Ilie. Nici Andrei Coubiș nu a scăpat de criticile lui Mihai Stoica.

De departe, cel mai criticat a fost Ionuț Radu, care a gafat la unul dintre golurile bosniacilor, când a scăpat balonul din brațe.

E un singur câștig în seara asta. Faptul că Gică Hagi știe pe cine să nu mai cheme. Unii s-au prezentat lamentabil. Calitățile lor, între ghilimele, nu îi recomandă pentru națională. Cuplul de fundași centrali a fost de coșmar. Burcă a fost lent toată viața, dar acum joacă numai din mâini.

Gesticula la primul gol, la care avea mare vină. În loc să ia în marcaj adversarul, s-a ascuns după Radu. Mihăilă a pierdut o minge și se uita la coechipier într-un 1 pe 4. Coubiș ne arată că nu poate juca la națională. Sau ne arată că poate doar ca fundaș central.

E logic să se întâmple ce s-a întâmplat. Pe mine mă interesează că Muharemovic s-a vândut cu 40 de milioane la Leeds, că Matei Ilie s-a vândut cu 600.000 de la CFR în Turcia.

Mihăilă nu joacă nici la Rize. Acolo pare mai important Doicaru. Una e să nu joci la PSV, cum e Man, și se vede că are valoare, alta e să nu joci la Rize. Din nefericire, ăștia sunt. Nu sunt convins că puteam face mai mult cu garnitura din Suedia.

Strata joacă la Guimaraes, dar nu arată ca jucător internațional. Mă uitam la Memic, parcă arată a fotbalist. Noi până nu recunoaștem că nu avem lipsă crasă de valoare, nu avem ce face. Unii nu sunt buni deloc, sunt foarte slabi. Dacă nu avem curaj să spunem, avem o problemă. Punem preșul deasupra mizeriei.

Nu mai avem fotbaliști. Suntem într-o situație critică. Când vine Ionuț Radu și face așa ceva... Nu știu cum poate să se uite în ochii coechipierilor. Nu se poate ca un portar titular în La Liga să ia golul ăsta. E bătaie de joc.

Nu poți să iei golul ăla dacă respecți echipa națională. Nu poți să îți sară mingea din piept. Poate sunt și eu subiectiv, că a îngropat Interul într-un campionat”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport.

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