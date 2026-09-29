Florin Prunea a răbufnit după România - Bosnia: „Asta este cea mai mare problemă”

Florin Prunea a răbufnit după România - Bosnia: „Asta este cea mai mare problemă” Nationala
Alexandru Hațieganu
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Eșecul din România - Bosnia 2-4 i-a provocat indignare lui Florin Prunea, portarul Generației de Aur. Anterior, tricolorii au cedat, în Liga Națiunilor, în Suedia (1-2). 

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Din articol

Prunea a susținut că principala problemă a selecționatei pregătite de Gică Hagi, fostul său coechipier, este reprezentată de faptul că aproape toți jucătorii trimiși împotriva Bosniei „sunt o apă și un pământ”.

Reacția lui Florin Prunea după România - Bosnia 2-4

Fostul goalkeeper i-a remarcat pozitiv doar pe Daniel Bîrligea, Alexandru Cicâldău și Lisav Eissat, pe ultimul doar în anumite momente ale jocului. 

„Eu sunt de acord cu Pancone. E o chestiune asumată! Nu poți să vii să spui că vrei 12 puncte și vreau să câștig Nations League și să mă prezint de maniera asta. Astăzi (n.r.- luni, 28 septembrie), s-a văzut că este o echipă care își dorește să câștige grupa de Nations, Bosnia, și una care experimentează (n.r.- România).

Indiferent de sisteme, că vorbim de sisteme... Problema noastră este că avem doar doi jucători pe care să-i evidențiem. Asta este cea mai mare problemă. În afară de Bîrligea, Eissat în anumite momente, Cicâldău care a intrat bine, toți sunt o apă și un pământ! Uitați-vă la Louis Munteanu. Eu asta zic...", a declarat Florin Prunea, conform digisport.ro

Florin Prunea

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Caseta meciului

  • România: I. Radu - Coubiş, M. Ilie, Burcă (Strata 81'), Eissat - Stanciu (Moruţan 65'), Screciu (D. Matei 65'), V. Dragomir - Olaru (Cicâldău 46') - Bîrligea, Mihăilă (L. Munteanu 46'). Selecționer: Gică Hagi
  • Bosnia: Zlomislic - Memic, Katic, Muharemovic, Kolasinac (Mujakic 81') - Basic, Gigovic (Tahirovic 81') - Bajraktarevic (Hasic 63), Mahmic (Demirovic 63'), Alajbegovic - Tabakovic (Lukic 74'). Selecționer: Sergej Barbarez
  • Cartonaşe galbene: - / Mahmic 16', Muharemovic 80'
  • Au marcat: Bîrligea 28', Cicâldău 62' / Gigovic 12', Muharemovic 19', Tabakovic 40', Mahmic 55'
  • Arbitru: Luis Godinho (Portugalia)

Tricolorii sunt ultimii în grupa a 4-a din Liga B, fără punct adjudecat. Următorul meci al României se va disputa vineri, cu Polonia, în deplasare.

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