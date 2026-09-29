Florin Prunea a răbufnit după România - Bosnia: „Asta este cea mai mare problemă”

Prunea a susținut că principala problemă a selecționatei pregătite de Gică Hagi, fostul său coechipier, este reprezentată de faptul că aproape toți jucătorii trimiși împotriva Bosniei „sunt o apă și un pământ”.

Reacția lui Florin Prunea după România - Bosnia 2-4

Fostul goalkeeper i-a remarcat pozitiv doar pe Daniel Bîrligea, Alexandru Cicâldău și Lisav Eissat, pe ultimul doar în anumite momente ale jocului.

„Eu sunt de acord cu Pancone. E o chestiune asumată! Nu poți să vii să spui că vrei 12 puncte și vreau să câștig Nations League și să mă prezint de maniera asta. Astăzi (n.r.- luni, 28 septembrie), s-a văzut că este o echipă care își dorește să câștige grupa de Nations, Bosnia, și una care experimentează (n.r.- România).

Indiferent de sisteme, că vorbim de sisteme... Problema noastră este că avem doar doi jucători pe care să-i evidențiem. Asta este cea mai mare problemă. În afară de Bîrligea, Eissat în anumite momente, Cicâldău care a intrat bine, toți sunt o apă și un pământ! Uitați-vă la Louis Munteanu. Eu asta zic...", a declarat Florin Prunea, conform digisport.ro.