Hagi, show la conferință după România - Bosnia 2-4: ”Nu a fost absolut nimic pozitiv!” Singurii tricolori remarcați

Bosniacii au deschis scorul după 12 minute, prin Gigovic, iar Muharemovic a dublat avantajul Bosniei în minutul 19. Daniel Bîrligea a redus din diferență în minutul 28 cu o lovitură de cap, dar, până la pauză, Tabakovic a marcat pentru 3-1 (minutul 40). Mahmic a făcut 4-1 în minutul 55, iar Cicâldău a stabilit scorul final în minutul 62.

Gică Hagi și-a turnat cenușă-n cap după eșecul cu Bosnia. Selecționerul a mărturisit că a încercat să formeze două echipe capabile să evolueze la un nivel bun în toate cele patru meciuri din Nations League.

Totuși, ”Regele” a recunoscut că strategia sa nu a funcționat, iar felul în care s-a prezentat naționala cu Bosnia și Herțegovina a fost un fiasco total.

Hagi a transmis că nu poate găsi niciun aspect pozitiv în jocul echipei naționale din meciul cu Bosnia, iar singuri fotbaliști remarcați au fost Andrei Coubiș și David Matei, despre care selecționerul a spus că sunt fotbaliști de viitor.

”Eram încrezători că vom face un meci bun, voiam să câștigăm, am avut două zile să pregătim meciul, dar Bosnia ne-a dat o lecție în seara asta, a arătat ca o echipă care a fost la Mondial, a avut curaj. Noi nu am trecut examenul, e dureros, dar asta e, ăsta e fotbalul, atât am putut să facem. Eu sunt principalul vinovat, eu am planificat aceste meciuri cu două echipe, să avem putere, forță, să facem față la ritmul și intensitatea care este în fotbalul european. Se pare că am greșit, eu sunt principalul vinovat.

Nu îmi reproșez nimic, doar spun adevărul, eu am greșit, eu am planificat totul, îmi asum. Am crezut lucrul ăsta pentru că și în vară am văzut mulți jucători, am făcut acest lucru și a mers foarte bine. Am crezut că merge și acum, dar se pare că nu. Trebuie să îmi fac mea culpa, asta e. Vom vedea ce vom face în continuare.

Am făcut două echipe competitive. În vară, a mers foarte bine. Lucrurile au mers bine. Am crezut că e bine să fac două formații care să fie proaspete, să aibă luciditate, chiar dacă unul sau doi jucători au rămas în teren. Îl felicit pe Coubiș, pentru că a făcut un meci foarte bun. E un băiat tânăr care progresează și va fi un jucător important al echipei naționale.

Direcția, sensul, acolo trebuie să fie. Există atât de multă negativitate în tot ceea ce se vorbește, tot ce aud ei... Nu e bine. Dacă vrem să ne ducem undeva mai sus sau să revenim unde am fost, fotbaliștii de dinainte aveau mult mai multă încredere. Sigur, încrederea vine câștigând, dar să nu uităm că a fost EURO, ce a făcut și nea Mircea când a câștigat grupa. Ca să ajungi să ai o mentalitate de învingător, trebuie să muncești mult. Multă muncă, muncă, muncă, atitudine, dedicare, conectare la ce înseamnă echipa națională.

Eu am planificat, eu sunt de vină, îmi asum, dar și ei au fost în teren. Împart acest eșec dureros cu ei. Sută la sută direcția trebuie schimbată, trebuie să facem ceva. Avem de lucrat foarte, foarte mult. Dacă ne mulțumim cu puțin, puțin o să vină.

Nu a fost absolut nimic pozitiv în seara asta, doar Coubiș, Matei, băieții tineri. Restul, începând cu mine, am rămas puțin în urmă. E clar! Nu ne putem feri. Trebuie reflectat foarte serios. Trebuie făcut ceva foarte, foarte serios. Vă voi zice, cu siguranță. Mi-am dorit să fiu la echipa națională, dar trebuie să performăm. Trebuie să căutăm formula succesului, pentru că avem nevoie, România are nevoie de acest lucru.

Nu am trecut examenul, planificarea a fost proastă. În vară a mers bine, acum eu îmi asum. Vom vedea ce vom face de mâine încolo. Și eu trebuie să reflecteze, să meargă acasă și să se uite în oglindă”, a spus Gică Hagi la conferința de presă.