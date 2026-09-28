Fără Alexander Isak, accidentat, nordicii au început perfect meciul de la Solna și au deschis scorul încă din minutul 8 prin Benjamin Nygren, atacantul de la Celtic.
Suedia a învins-o și pe Polonia
Polonezii au reușit să egaleze chiar înainte de pauză, prin Sebastian Szymanski, în minutul 43, și au sperat la o răsturnare spectaculoasă de scor în partea secundă, dar nu s-a întâmplat. Yasin Ayari de la Brighton a dus scorul la 2-1 în minutul 63, iar nouă minute mai târziu suedezii au închis tabela prin vedeta Viktor Gyokeres.
Astfel, Suedia a ajuns la șase puncte după două meciuri și este pe primul loc, cu șanse mari de a câștiga grupa. Pentru nordici va urma deplasarea în Bosnia, ocupanta locului doi, cu patru puncte.
Polonia va primi vizita României, în duelul ultimelor două clasate din Grupa 4. Spre deosebire de ”tricolori”, polonezii au un punct, obținut în prima etapă după 0-0 cu Bosnia.
Suedia - Polonia 3-1 | Echipele de start:
- Suedia: Johansson - Svensson, Starfelt, Lindelof, Gudmundsson - Walemark, Bergvall, Ayari Zeneli - Gyokeres, Nygren
- Rezerve: Ellborg, Tornqvist - Abraham, Bernhardsson, Karlstrom, Lagerbielke, H. Larsson, Mellberg, Nanasi, Skoglund, Stroud, Swedberg
- Polonia: Bulka - M. Cash, Wisniewski, Bednarek, Kiwior - Zalewski, Zielinski, Nowak, Puchacz - Szymanski - Zukowski
- Rezerve: Abramowicz, Kochalski - Frankowski, Kedziora, Lewandowski, Monka, Potulski, Regula, Skoras, Slisz, Swinderski, Urbanski