Fără Alexander Isak, accidentat, nordicii au început perfect meciul de la Solna și au deschis scorul încă din minutul 8 prin Benjamin Nygren, atacantul de la Celtic.

Suedia a învins-o și pe Polonia

Polonezii au reușit să egaleze chiar înainte de pauză, prin Sebastian Szymanski, în minutul 43, și au sperat la o răsturnare spectaculoasă de scor în partea secundă, dar nu s-a întâmplat. Yasin Ayari de la Brighton a dus scorul la 2-1 în minutul 63, iar nouă minute mai târziu suedezii au închis tabela prin vedeta Viktor Gyokeres.