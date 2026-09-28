"A părăsit cantonamentul" Daniel Bîrligea a primit o veste mare din Italia, chiar în ziua meciului România - Bosnia!

&quot;A părăsit cantonamentul&quot; Daniel Bîrligea a primit o veste mare din Italia, chiar în ziua meciului România - Bosnia! Stranieri
SPORT.RO
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Daniel Bîrligea (26 de ani), atacantul lui Frosinone, se pregătește de duelul cu Bosnia, iar în ziua meciului de la națională a primit o veste importantă și de la echipa de club.

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Din articol

Antonio Raimondo, rivalul lui Bîrligea de la Frosinone, a devenit indisponibil

Fără vreun meci ca titular în Serie A după împrumutul de la FCSB, iar în ultimele două etape rezervă neutilizată, Daniel Bîrligea ar putea avea șanse importante de a începe din primul minut de runda următoare.

Federația Italiană de Fotbal a anunțat că Antonio Raimondo (22 de ani) a părăsit cantonamentul naționalei U21, care se pregătește de meciurile cu Armenia și Polonia, din preliminariile EURO 2027.

Raimondo este chiar rivalul pe post al lui Bîrligea de la Frosinone și unul dintre cei mai în formă atacanți din debutul acestui sezon de Serie A. Italianul a marcat 4 goluri în 5 etape și a fost de fiecare dată titular.

Federația Italiană de Fotbal a transmis într-un comunicat că "Antonio Raimondo a devenit indisponibil și a părăsit cantonamentul naționalei", fără a preciza dacă este vorba de o accidentare sau dacă situația este una gravă.

Bîrligea trebuie să lupte și cu Bobcek

O eventuală absență a lui Raimondo i-ar crește considerabil șansele lui Bîrligea de a juca. În prima etapă după pauza pentru meciurile naționalelor, Frosinone va înfrunta Napoli, pe 10 octombrie. Ulterior, sunt programate dueluri cu Sassuolo, Atalanta și Lecce.

Raimondo nu este însă singurul rival important pe post al lui Bîrligea. Românul va trebui să lupte pentru titularizare și cu slovacul Tomas Bobcek, care a devenit în această vară cel mai scump fotbalist din istoria lui Frosinone - 10,7 milioane de euro, de la Lechia Gdansk.

Bîrligea a fost până acum titular doar în Cupa Italiei, când a prins 63 de minute contra lui Sassuolo. În Serie A, românul a fost introdus în minutele de final ale meciurilor cu Fiorentina și Venezia, iar în ultimele două runde, cu Genoa și Como, a fost rezervă neutilizată.

Vestea bună pentru FCSB este că transferul definitiv al lui Bîrligea, pentru încă 3,5 milioane de euro, nu depinde de minutele primite de jucător. Clauza se va activa automat în cazul în care Frosinone evită retrogradarea, iar începutul este promițător - locul 6 după 5 etape, cu 10 puncte.

  • 1,5 milioane de euro a încasat deja FCSB pentru împrumutul lui Bîrligea la Frosinone

Bîrligea, în lotul României la partida cu Bosnia

Spre deosebire de meciul cu Suedia, când nici măcar nu a făcut deplasarea la Solna, Daniel Bîrligea a fost inclus în lotul lui Gică Hagi pentru partida de diseară cu Bosnia.

Bîrligea ar putea fi chiar titular pe Arena Națională în cazul în care Hagi va decide să îl odihnească pe Louis Munteanu, care a jucat 67 de minute, în urmă cu trei zile.

Lotul României pentru partida cu Bosnia

  • Portari: Ionuț Radu, Otto Hindrich, Valentin Cojocaru
  • Fundași: Tony Strata, Matei Ilie, Andrei Coubiș, Virgil Ghiță, Andrei Borza, Andrei Burcă, Lisav Eissat
  • Mijlocași: Tudor Băluță, Vladimir Screciu, Alexandru Cicâldău, Nicolae Stanciu, Cătălin Cîrjan, David Matei, Darius Olaru, Olimpiu Moruțan, Vlad Dragomir
  • Atacanți: Florin Tănase, Louis Munteanu, Daniel Bîrligea, Valentin Mihăilă
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