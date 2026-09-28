"A părăsit cantonamentul" Daniel Bîrligea a primit o veste mare din Italia, chiar în ziua meciului România - Bosnia!

Antonio Raimondo, rivalul lui Bîrligea de la Frosinone, a devenit indisponibil

Fără vreun meci ca titular în Serie A după împrumutul de la FCSB, iar în ultimele două etape rezervă neutilizată, Daniel Bîrligea ar putea avea șanse importante de a începe din primul minut de runda următoare.

Federația Italiană de Fotbal a anunțat că Antonio Raimondo (22 de ani) a părăsit cantonamentul naționalei U21, care se pregătește de meciurile cu Armenia și Polonia, din preliminariile EURO 2027.

Raimondo este chiar rivalul pe post al lui Bîrligea de la Frosinone și unul dintre cei mai în formă atacanți din debutul acestui sezon de Serie A. Italianul a marcat 4 goluri în 5 etape și a fost de fiecare dată titular.

Federația Italiană de Fotbal a transmis într-un comunicat că "Antonio Raimondo a devenit indisponibil și a părăsit cantonamentul naționalei", fără a preciza dacă este vorba de o accidentare sau dacă situația este una gravă.