Alexander Isak și Hjalmar Ekdal au părăsit lotul Suediei și nu vor putea înfrunta România, la București

Duminică, la prânz, Federația Suedeză de Fotbal a anunțat că atacantul Alexander Isak ș fundașul Hjalmar Ekdal au părăsit cantonamentul echipei naționale din cauza "unor accidentări minore" și nu vor mai fi disponibili pentru următoarele trei jocuri, cu Polonia (28 septembrie), Bosnia (2 octombrie) și România (5 octombrie).

După meciul cu România, Alexander Isak a venit la microfonul SVT și a arătat că are piciorul însângerat după un duel din timpul meciului cu Radu Drăgușin.

"Sunt urme de la luptă. Am încasat câteva lovituri. A fost un meci dur, dar, în rest, mă simt bine. Yasin Ayari a avut parte de câteva intervenții mai dure, la fel și alți jucători. În cazul meu, a fost mai degrabă un accident. Am sărit amândoi la minge, iar când a coborât, Drăgușin mi-a căzut pe picior. Din punctul meu de vedere, am scăpat destul de bine", spunea Alexander Isak, atacantul de la Liverpool, imediat după meci.

În ciuda problemelor medicale, Alexander Isak a fost integralist contra lui României și a reușit să deschidă scorul în minutul 20, după o fază la care i-a luat fața lui Virgil Ghiță și l-a învins pe Ionuț Radu.