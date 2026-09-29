România, condusă de Gheorghe Hagi, a pierdut luni, scor 2-4 pe Arena Națională, meciul cu Bosnia, din runda a doua din cadrul Nations League (Divizia B), la finele unei partide în care adversarii au controlat total confruntarea.

La VOYO SPORT LIVE, azi de la 16:00, Cristi Pintea îi are invitați pe Robert Niță și Cristi Pulhac pentru a discuta despre deciziile selecționerului, jocul etalat de tricolori și felul în care naționala mai poate progresa în următoarele partide, cu Polonia și Suedia.

Tot la VOYO SPORT LIVE, veți putea vedea toate reacțiile tricolorilor de după încleștarea care s-a jucat pe Arena Națională fără spectatori.

Nu ratați ediția de azi a emisiunii de pe VOYO SPORT 1!

