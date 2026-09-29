GALERIE FOTO Amanda Anisimova nu va mai juca în acest an. Care e motivul invocat de vedeta din Statele Unite

Amanda Anisimova nu va mai juca în acest an. Care e motivul invocat de vedeta din Statele Unite Tenis
Alexandru Hațieganu
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Amanda Anisimova, decizie radicală.

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Amanda Anisimova a anunţat luni că îşi încheie sezonul 2026 din cauza unei recidive a unei leziuni la încheietura mâinii. Jucătoarea americană fusese deja nevoită să rateze aproape întregul sezon pe teren de zgură din acelaşi motiv.

Amanda Anisimova - GALERIE FOTO

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Amanda Anisimova nu se va întoarce pe terenurile de tenis în 2026.

După ce a renunţat deja la turneul WTA 1000 de la Beijing, jucătoarea americană a anunţat luni că îşi încheie sezonul. „M-am accidentat din nou la încheietura mâinii şi trebuie să mă ocup de asta. E timpul să-mi recuperez forma, să iau o pauză şi să ne revedem în 2027”, a scris ea pe Instagram.

Această renunţare o va priva, aşadar, şi de participarea la turneul WTA 1000 de la Wuhan şi la Turneul Campioanelor, pentru care calificarea părea deja îndepărtată (ocupând locul 21 în clasamentul Race).

După un sezon 2025 excepţional (titluri la turneele WTA 1000 de la Doha şi Beijing, finale la Wimbledon, US Open şi Queen's), încheiat pe locul 4 în clasamentul mondial, Anisimova (25 de ani) a avut dificultăţi în a se menţine la acest nivel în 2026.

În special, ea a fost afectată de aceeaşi accidentare la încheietura mâinii în primăvară, ratând aproape întregul sezon pe zgură.

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