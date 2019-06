Florinel Coman, transfer URIAS dupa EURO 2019? Colegii de la FCSB il dau ca si plecat: "Ne-a surprins pe toti!" VIDEO

Florinel Coman a impresionat la EURO U21, mai ales in meciul cu Anglia, cand a obtinut penalty si a reusit doua goluri!

Coman e mandria ros-albastrilor la EURO 2019! Claudiu Belu ii tine pumnii atacantului pentru un transfer in aceasta vara, desi Becali a anuntat ca isi va ceda jucatorul doar pentru 50 de milioane de euro.

In acest timp, restul lotului de la FCSB se afla in cantonamentul de la Brasov si se pregatesc pentru partidele cu Milsami Orhei din preliminariile Europa League.



Belu, ultima sansa in cariera: Nu mai am loc de greseli!



"M-am integrat repede, am mai lucrat aici 2 luni inainte de cantonament. Ma inteleg bine cu majoritatea, ne stiam din campionat, am o relatie buna cu toti colegii.

Este un pas important, mai ales ca nu mai am o varsta atat de frageda, sunt constient ca e un pas care m-ar putea ajuta in cariera. Trebuie sa dau totul, sunt matur acum si nu mai am loc de greseli", a spus Claudiu Belu in cantonamentul de la Brasov.



Belu: Bogdan Andone lucreaza foarte mult tactic!

Bogdan Andone l-a impresionat pe Claudiu Belu pana acum. Noul antrenor de la FCSB lucreaza la pozitionarea jucatorilor in teren in cantonamentul de vara.

"Bogdan Andone lucreaza foarte mult cu noi tactic, ne ajuta sa ne pozitionam foarte bine in teren si asta ne ajuta foarte mult.

Este bine ca am concurenta, e benefic pentru amandoi, sunt prieten cu Romario Benzar, ne cunoastem de la Timisoara", a spus Belu.



"Sper ca Florinel Coman prinde un contract bun"

Cei de la FCSB isi sustin colegii de la EURO U21, acolo unde sunt aproape de semifinale. Florinel Coman e MVP in Italia, iar Belu spera ca evolutia de la turneul final sa-l propulseze catre un transfer important.

"Ne uitam toti in cantonament la meciurile Romaniei, sper sa se califice in semifinale. lui Florinel Coman ii doresc sa faca acelasi meci ca si cu Anglia. Stiam ca va face diferenta daca va intra, dar nu ma asteptam chiar sa decida meciul in asa fel. Normal o sa fim colegi si dupa EURO, dar poate va prinde un contract bun. Sper sa reuseasca", a spus Belu.

FCSB efectueaza un singur cantonament in aceasta vara, la Brasov. Vicecampioana intaleste Milsami Orhei din Moldova pe 11 si 18 iulie.