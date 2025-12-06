Fără echipă de un an, a realizat minunea, s-a calificat la Cupa Mondială și a semnat!

Fără echipă de un an, a realizat minunea, s-a calificat la Cupa Mondială și a semnat!
Curacao este una dintre marile surprize ale Cupei Mondiale din 2026, iar portarul Eloy Room (36 de ani) are și el o poveste deosebită.

În noiembrie, Curacao a devenit cea mai mică țară din istorie care se califică la Cupa Mondială. Micuța insulă din Marea Caraibelor a obținut biletele pentru turneul final după ce a câștigat în preliminarii o grupă din care au mai făcut parte Jamaica, Trinidad Tobago și Bermuda.

Eloy Room, portarul naționalei din Curacao, și-a găsit echipă după un an

Pe parcursul tuturor meciurilor din preliminarii, în poarta naționalei din Curacao a stat Eloy Room (36 de ani), un goalkeeper care a rămas fără echipă de club de la începutul lunii ianuarie, când s-a despărțit de Cercle Brugge.

În ziua în care Curacao a aflat că va juca la CM 2026 într-o grupă cu Germania, Ecuador și Coasta de Fildeș, Eloy Room a anunțat că și-a găsit, în cele din urmă, o echipă de club. Portarul cu 65 de meciuri la națională a anunțat că a semnat cu Miami FC, formație din eșalonul secund american.

"Sunteți bine informați. Da, am semnat deja cu Miami FC, dar anunțul oficial nu a fost făcut încă", a spus Eloy Room, potrivit ESPN.

Curacao, meci de foc contra Germaniei la Mondial

Room, care a mai jucat în SUA la Columbus Crew, și-a petrecut cea mai mare parte a carierei în Olanda, țară în care s-a născut. Portarul a mai fost legitimat la Vitesse, Go Ahead Eagles și PSV Eindhoven.

Prin transferul la Miami FC, Room vrea să aibă meciuri în picioare înaintea participării istorice a naționalei din Curacao la Cupa Mondială.

"Va fi o nebunie în Curacao. Pentru toată lumea va fi ca un vis. Vom avea niște adversari grozavi, chiar dacă eu îmi doream în secret să înfruntăm Brazilia. Desigur, și meciul contra Germaniei va fi un meci uriaș. Munca adevărată începe acum!", a mai spus Room, potrivit NOS.

Selecționerul naționalei din Curacao este cunoscutul Dick Advocaat, fost antrenor la Zenit, PSV Eindhoven, Rangers sau AZ Alkmaar, dar și fost selecționer al Olandei sau Belgiei.. La 78 de ani, olandezul va deveni cel mai vârstnic selecționer din istorie la Cupa Mondială, însă cu condiția ca România să nu treacă de baraj, iar Mircea Lucescu (80 de ani) să rămână acasă.

Manchester City - Sunderland, ACUM pe VOYO: a început ploaia de goluri pe Etihad!
Ruben Dias, gol fabulos în Manchester City - Sunderland: "Sigur nu ești Vincent Kompany?"
Acuzații grave! Englezii susțin că grupa în care poate ajunge România la Mondial a fost măsluită
Revine Inigo Martinez la Barcelona? Răspunsul a fost dezvăluit în presa spaniolă
FK Csikszereda - FC Argeș 0-1, ACUM pe Sport.ro. Piteștenii deschid scorul cu un gol superb
Tragerea la sorți pentru Campionatul Mondial din 2026! România și-a aflat potențialele adversare

Reacția lui Daniel Pancu după ce Louis Munteanu a dat de pământ cu CFR

Ea este favorită certă să câștige Cupa Mondială: ”E înarmată cu unul dintre cei mai buni jucători ai planetei!”

FCSB a încasat încă o lovitură înaintea meciului cu Dinamo + câți spectatori vor fi la derby

Răsturnare de situație în cazul lui Mircea Rednic

Absențe grele pentru FCSB în derby-ul cu Dinamo! MM Stoica a anunțat cei trei titulari care ratează meciul de diseară



Ruben Dias, gol fabulos în Manchester City - Sunderland: "Sigur nu ești Vincent Kompany?"
Acuzații grave! Englezii susțin că grupa în care poate ajunge România la Mondial a fost măsluită
Manchester City - Sunderland, ACUM pe VOYO: a început ploaia de goluri pe Etihad!
Genoa a stabilit lista plecărilor din iarnă. Ce se întâmplă cu Nicolae Stanciu
Ciprian Marica l-a descris într-un singur cuvânt pe Mutu și a dezvăluit cât ar valora astăzi: ”A inspirat generații”
Adversarii i-au cerut lui Leo Messi 23 de tricouri înainte de meci. Decizia luată de argentinian
42 din 48: alte trei naționale s-au calificat la Mondiale. Una e debutantă, sub Gabon în clasamentul FIFA!
Cine se califică la CM 2026 din America Centrală și Caraibe: situația înaintea ultimei etape și ”minunea” lui Dick Advocaat!
Se naste un nou GIGANT in fotbal: Ancelotti, antrenor, Cristiano Ronaldo si Rooney, primele mutari!
Abia transferat de FCSB, scrie istorie și la națională! A învins Nigeria și e lider în grupa de calificare la Mondial
Campionul mondial a fost părăsit de soție! Femeia a ales tot un fotbalist, mai tânăr cu 12 ani
stirileprotv ÎCCJ contestă din nou la CCR legea privind pensiile speciale din Justiție: „Discriminează magistrații”

protv Trei zodii își schimbă destinul începând cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, în sfârșit, tot ce își doresc

stirileprotv Căldură gratis în calorifere, trafic rutier ”ca afară” sau case pentru tineri. Ce promit candidații la Primăria Capitalei

stirileprotv Noua strategie de securitate a SUA conţine câteva cuvinte dure la adresa Europei. Trump dezvăluie ce își dorește pentru lume

