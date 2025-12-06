Fără echipă de un an, a realizat minunea, s-a calificat la Cupa Mondială și a semnat!

În noiembrie, Curacao a devenit cea mai mică țară din istorie care se califică la Cupa Mondială. Micuța insulă din Marea Caraibelor a obținut biletele pentru turneul final după ce a câștigat în preliminarii o grupă din care au mai făcut parte Jamaica, Trinidad Tobago și Bermuda.
Eloy Room, portarul naționalei din Curacao, și-a găsit echipă după un an
Pe parcursul tuturor meciurilor din preliminarii, în poarta naționalei din Curacao a stat Eloy Room (36 de ani), un goalkeeper care a rămas fără echipă de club de la începutul lunii ianuarie, când s-a despărțit de Cercle Brugge.
În ziua în care Curacao a aflat că va juca la CM 2026 într-o grupă cu Germania, Ecuador și Coasta de Fildeș, Eloy Room a anunțat că și-a găsit, în cele din urmă, o echipă de club. Portarul cu 65 de meciuri la națională a anunțat că a semnat cu Miami FC, formație din eșalonul secund american.
"Sunteți bine informați. Da, am semnat deja cu Miami FC, dar anunțul oficial nu a fost făcut încă", a spus Eloy Room, potrivit ESPN.
Curacao, meci de foc contra Germaniei la Mondial
Room, care a mai jucat în SUA la Columbus Crew, și-a petrecut cea mai mare parte a carierei în Olanda, țară în care s-a născut. Portarul a mai fost legitimat la Vitesse, Go Ahead Eagles și PSV Eindhoven.
Prin transferul la Miami FC, Room vrea să aibă meciuri în picioare înaintea participării istorice a naționalei din Curacao la Cupa Mondială.
"Va fi o nebunie în Curacao. Pentru toată lumea va fi ca un vis. Vom avea niște adversari grozavi, chiar dacă eu îmi doream în secret să înfruntăm Brazilia. Desigur, și meciul contra Germaniei va fi un meci uriaș. Munca adevărată începe acum!", a mai spus Room, potrivit NOS.
Selecționerul naționalei din Curacao este cunoscutul Dick Advocaat, fost antrenor la Zenit, PSV Eindhoven, Rangers sau AZ Alkmaar, dar și fost selecționer al Olandei sau Belgiei.. La 78 de ani, olandezul va deveni cel mai vârstnic selecționer din istorie la Cupa Mondială, însă cu condiția ca România să nu treacă de baraj, iar Mircea Lucescu (80 de ani) să rămână acasă.