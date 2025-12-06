Fără echipă de un an, a realizat minunea, s-a calificat la Cupa Mondială și a semnat!

În noiembrie, Curacao a devenit cea mai mică țară din istorie care se califică la Cupa Mondială. Micuța insulă din Marea Caraibelor a obținut biletele pentru turneul final după ce a câștigat în preliminarii o grupă din care au mai făcut parte Jamaica, Trinidad Tobago și Bermuda.

Eloy Room, portarul naționalei din Curacao, și-a găsit echipă după un an



Pe parcursul tuturor meciurilor din preliminarii, în poarta naționalei din Curacao a stat Eloy Room (36 de ani), un goalkeeper care a rămas fără echipă de club de la începutul lunii ianuarie, când s-a despărțit de Cercle Brugge.



În ziua în care Curacao a aflat că va juca la CM 2026 într-o grupă cu Germania, Ecuador și Coasta de Fildeș, Eloy Room a anunțat că și-a găsit, în cele din urmă, o echipă de club. Portarul cu 65 de meciuri la națională a anunțat că a semnat cu Miami FC, formație din eșalonul secund american.



"Sunteți bine informați. Da, am semnat deja cu Miami FC, dar anunțul oficial nu a fost făcut încă", a spus Eloy Room, potrivit ESPN.

