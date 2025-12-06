În cazul în care va trece de barajul din primăvară, tricolorii vor fi repartizați în Grupa D, alături de Statele Unite ale Americii, Paraguay și Australia.

Andrei Rațiu: ”Sunt sigur că împreună vom reuși!”

La o zi după tragerea la sorți pentru Cupa Mondială din 2026, Federația Română de Fotbal a anunțat că Andrei Rațiu este desemnat tricolorul lunii noiembrie și, totodată, ”Tricolorul Anului”.

Cu această ocazie, internaționalul român a transmis un mesaj în care a atins și subiectul ”Cupa Mondială”: ”În primăvară avem o misiune foarte importantă, sunt sigur că împreună vom reuşi!”

Pentru a se califica la turneul final, tricolorii trebuie să treacă de barajul care se va disputa în luna martie. Mai întâi, România va întâlni Turcia în deplasare, pe 26 martie, urmând ca, în cazul în care echipa națională va avea câștig de cauză, să se dueleze cu câștigătoarea meciului dintre Kosovo și Slovacia.

Fundașul lateral al lui Rayo Vallecano este un jucător de bază la echipa națională și a fost integralist în toate cele opt meciuri oficiale pe care tricolorii le-au disputat în acest an.

