VIDEO EXCLUSIV | Nuuu, Mihailaaaa, nuuuu! Ratare URIASA pentru 'dinamita' Romaniei dupa ce a scapat singur cu Neuer!

Romania infrunta Germania in al doilea meci din preliminariile Campionatului Mondial.

Dupa un start de partida in care nemtii au dominat, echipa antrenata de Radoi a avut prima mare ocazie a partidei in minutul 12, atunci cand Mihaila a scapat pe contraatac si a ramas fata in fata cu Neuer din pozitie usor laterala, dar din pacate a tras peste poarta aparata de portarul lui Bayern.



Sutul cu stangul al jucatorului de la Parma s-a dus peste poarta nemtilor, iar echipa Romaniei a incasat gol cateva minute mai tarziu, dupa ce Kai Havertz a scapat in partea dreapta si a pasat pentru Gnabry aflat in fata portii, iar acesta a indeplinit o simpla formalitate si a impins mingea in poarta.

Meciul se anunta dificil, mai ales datorita vitezei si fortei de patrundere a nemtilor, dar romanii inca spera sa reuseasca sa dea lovitura pe contraatac, ori prin Mihaila, ori printr-o executie de geniu a lui Ianis Hagi.