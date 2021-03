Camora, SCOS LA PAUZA! Radoi l-a lasat la vestiare pe capitanul CFR-ului

Primul gol al partidei a fost marcat dupa ce Kai Havertz a scapat din marcajul lui Camora, iar selectionerul a reactionat la pauza.

In urma unei evolutii nesigure in prima repriza, Mario Camora a fost scos la pauza de Mirel Radoi si inlocuit cu Andrei Burca, colegul de la campioana Romaniei. Aceasta schimbare a adus si o mutare tactica pentru selectioner, dupa ce l-a trecut pe nou intratul Burca in centrul apararii si l-a mutat pe Alin Tosca in locul lui Camora in partea stanga a apararii.

Primul gol al meciului a fost inscris dupa ce capitanul CFR-ului nu a reusit sa-l lase in offside pe Kai Havertz, jucatorul de la Chelsea, care a pasat in fata portii pentru Gnabry care a avut de indeplinit o simpla formalitate si a impins mingea in poarta goala.

Pentru jucatorul portughez naturalizat a fost a 3-a partida pentru nationala Romaniei, dupa infruntarea cu Islanda, pierduta cu 2-1 de tricolori, si egalul cu Irlanda de Nord, 1-1, ambele meciuri fiind disputate anul trecut.