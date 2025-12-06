Selecţionerul Braziliei, Carlo Ancelotti, a vorbit despre posibila prezenţă a lui Neymar la naţionala Braziliei.

În timp ce jurnaliştii din întreaga lume voiau să afle dacă jucătorul de la Santos face parte din planurile sale, „Don Carlo” a calmat spiritele explicând că vor exista anumite condiţii prealabile şi că el va fi singurul care va lua decizia finală.

„Înţeleg perfect interesul stârnit de Neymar. Vreau să precizez că suntem în decembrie, Cupa Mondială are loc în iunie, iar eu voi alege echipa care va participa la Cupa Mondială în mai. Dacă Neymar merită să fie acolo, dacă este în formă maximă, mai bun decât oricine altcineva, va juca la Cupa Mondială, punct. Nu datorez nimic nimănui”, a spus Ancelotti, potrivit news.ro.

Atacantul brazilian a marcat joi primul său hat-trick din 2022 încoace împotriva echipei Juventude (3-0). O victorie care a dus echipa sa, Santos, pe ocul 14 în campionatul brazilian, la două puncte de primul loc retrogradabil.

Neymar, în vârstă de 33 de ani, este sub contract cu Santos până la finalul anului.

