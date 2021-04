"Era dinainte accidentat!" Dezvaluirile momentului de la nationala lui Radoi dupa accidentarea lui Coman! Fotbalistul a ascuns problemele pe care le avea

Accidentarea lui Florinel Coman a starnit multe controverse.

Convocat la nationala mare de Radoi, spre surprinderea tuturor, dupa prestatiile slabe din acest sezon, Coman a iesit accidentat dupa primele 10 minute cu Macedonia de Nord.

Starul lui Becali de la FCSB a acuzat dureri si s-a intins pe teren, fiind nevoit sa fie schimbat. Desi Victor Becali a sarit in apararea sa, sustinand ca s-ar fi accidentat la unul dintre antrenamentele nationalei, care ar fi avut loc pe un teren sintetic, Nicolae Dica a venit cu dezvaluiri complet diferite.

Conform secundului lui Mirel Radoi, fotbalistul a mers la nationala deja accidentat, iar problemele sale ar fi inceput cu doua-trei saptamani inainte de meciurile Romaniei.

Dica a dezvaluit ca staff-ul nationalei nu a fost informat de accidentarea lui Coman, altfel jucatorul nu ar fi fost convocat.

"El era dinainte accidentat, de la echipa de club. Nu l-am accidentat noi, avea unele probleme. La nationala nu a facut nicio testare medicala. Nu am stiut ca are probleme. A jucat in campionat, a jucat ok, iar noi nu aveam de unde sa stim ca el are o problema.

Era ok, se antrena normal. A avut inainte cu doua-trei saptamani problema. S-a antrenat zilnic la nationala. Daca stim ca un jucator nu e apt 100%, nu-l chemam!", a spus Nicolae Dica pentru Telekom Sport.

In acest sezon, Coman a jucat 22 de meciuri pentru FCSB si a reusit sa inscrie doar de doua ori, oferind si 8 pase de gol. Accidentat in meciul cu Backa Topola in luna septembrie, aripa FCSB a revenit pe teren in luna decembrie, insa prestatiile sale nu s-au ridicat la nivelul asteptarilor.

Cea mai recenta accidentare il va tine departe de gazon pentru cel putin doua luni, dupa cum a dezvaluit chiar Gigi Becali.