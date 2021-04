EXCLUSIV | "Are un mare rol in echipa! Nu alearga mult, alearga cu rost!" Becali, despre importanta lui 'Mbappe' Coman la FCSB

Gigi Becali a vorbit la Pro X despre cum a aratat FCSB dupa transferul lui Dennis Man la Parma.

Patronul ros-albastrilor considera ca echipa nu a fost foarte afectata de plecarea lui Man, tinand cont ca Toni Petrea s-a putut baza pe Morutan.

Becali a comentat si rolul pe care Florinel Coman il are la FCSB si a vorbit si despre importanta lui Olaru in echipa.

"La nivelul la care am ajuns noi sa jucam ca Barcelona, tiki-taka, un singur jucator, o rotita mica, ne strica masinaria. Cand l-am dat pe Man, era Morutan acolo si nu s-a stricat foarte mult, s-a incurcat putin. Dar sa stiti ca Coman asta are mare rol, chiar daca nu face 12 km, face 8-9 km pe care ii alearga cu rost.



Atunci avem doua piese principale dintr-o masinarie. Deci, Coman si Man, jucatori de 25-30 de milioane amandoi. Acum il mai am si pe Olaru. Ne punem baza in Dumnezeu, sa ma ierte pentru tot ce i-am facut lui Edi saptamana asta si sa ne ajute sa trecem peste asta, sa vina si Coman si sa castigam campionatul", a declarat Gigi Becali la Ora exacta in sport.