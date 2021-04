Informatii de ultima ora despre ruptura lui 'Mbappe' Coman! "Am auzit ca au facut asta la nationala! Nu e normal!" De ce s-ar fi accidentat

Florinel Coman a avut un sezon marcat de accidentari.

Fostul impresar al 'perlei' de la FCSB a vorbit despre ruptura musculara suferita de fotbalist la nationala Romaniei.

Victor Becali a spus ca, din informatiile sale, jucatorii lui Radoi s-ar fi antrenat pe un teren sintetic, lucru care ar putea sa fi contribuit la accidentarea lui Coman.

"Eu nu stiu de ce s-a accidentat, nu sunt medic sau preparator. Nu are o viata dezordonata. Nu am auzit sa mearga in club, in discoteca. Are o prietena... Dar accidentarea poate veni si pe fondul oboselii, nu doar din cauza unei vieti dezordonate. Poate fi si de la asta, dar nu cred.

In ziua de azi e greu sa ascunzi ceva despre o persoana publica, se afla orice, daca bea, daca fumeaza. E greu sa ascunda ceva. Poate fi obosit, poate ca, fiind accidentat 3 luni si intrand sa joace meci de meci, s-a acumulat o oboseala.

Am auzit de la cineva ca la nationala s-au antrenat pe sintetic! Nu e normal... Ca un fotbalist profesionist sa se antreneze pe sintetic e mai complicat. Te antrenezi pe ce joci. Imi cer scuze daca nu e asa, dar asa am auzit", a declarat Victor Becali, potrivit GSP.

Florinel Coman a mai fost accidentat in acest sezon, in perioada septembrie - decembrie, dupa meciul din Europa League, contra celor de la Backa Topola. Acum, ruptura musculara suferita l-ar putea tine departe de teren pentru tot restul stagiunii.